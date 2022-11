La nueva temporada de 'The Crown', 'La Ruta' y otras series para ver esta semana

Cada semana se estrenan nuevas series, regresan otras conocidas y queridas, y la agenda se puede volver fácilmente imposible. En esta sección hacemos cinco propuestas con las que, en principio, es imposible equivocarse.

'The Kingdom Exodus' (Filmin, martes)

La sombra de 'Twin Peaks' se hizo pronto alargada, y bajo ella se cobijaron otros cineastas de marcada personalidad, como Lars von Trier, quien a mediados de los noventa sacudió la tele danesa con su particular visión de un drama hospitalario. Su experimento, 'El Reino' (apodo del Rigshospitalet de Copenhague), tiene continuación tardía en una miniserie imposible de describir sin estropear. Regresan miembros del reparto original y se unen Alexander Skarsgård o Udo Kier, entre otros.

'The Crown' (temporada 5) (Netflix, miércoles)

La penúltima temporada de 'The Crown', el drama histórico (eso es, pese a quien pese) cubre la vida y reinado de Isabel II (ahora Imelda Staunton) desde comienzos hasta mediados de los noventa, década de particular tumulto para la monarquía británica. La crisis de confianza de la ciudadanía y, sobre todo, los problemas maritales de sus hijos pasan factura emocional a una líder incapaz de aceptar la posibilidad de abdicar. Incendios, sexo telefónico, entrevistas logradas con métodos engañosos: 'The Crown' lo tiene todo.

'Caza al culpable' (Movistar Plus+, jueves)

Otra semana, otro thriller británico de pocos episodios que quieres devorar de una sentada. Ahora llega esta adaptación de la danesa 'Cara a cara' (para curiosos, en Filmin desde el 22 de noviembre) con James Nesbitt (el padre de la primera 'The missing') como veterano detective en busca del asesino de su hija y una pléyade de rostros carismáticos como los sospechosos a los que pone contra las cuerdas. Movistar Plus+ ofrece opción de maratón: la estrena completa.

'Mythic Quest (temporada 3)' (Apple TV+, viernes)

Todo el mundo habla de 'Ted Lasso', pero la comedia de Apple TV+ que no falla un tiro es, en realidad, 'Mythic Quest', comedia laboral situada en el mundo del 'gaming'. En su tercera temporada, Ian (Rob McElhenney, también cocreador) y Poppy (Charlotte Nicdao) tratan de llevarse lo bastante bien como para no hundir el recién fundado studio GrimPop; en más de un caso, la pobre Dana (Imani Hakim) deberá hacer de mediadora. Seguramente no falte un episodio autoconclusivo medio serio y totalmente brillante.

'La Ruta' (ATRESplayer PREMIUM, domingo)

Hay expectación alrededor de este drama realista sobre las discotecas valencianas de los ochenta y noventa (se recrean algunas de ellas, como Puzzle, N.O.D. o ACTV) y la gloria y decadencia vividas en ellas. Àlex Monner, Claudia Salas, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa serán un grupo de jóvenes que pasan de la inocencia a la madurez durante los años clave de la llamada 'Ruta del bakalao'. Cocrea y dirige Borja Soler, director de dos episodios de 'Antidisturbios'.