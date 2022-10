Cristina Medina está de vuelta. Después de una temporada apartada de la televisión y los escenarios, la actriz regresa con más ganas que nunca después de haber superado con éxito el cáncer. Para hablar de cómo se encuentra y de sus nuevos proyectos en el teatro, ha acudido a "Menudo cuadro", donde también se ha pronunciado sobre 'La que se avecina'' con dos grandes cuestiones: su abandono del grupo de Whatsapp y sobre su futuro en la serie.

"Hay muy poca gente con la que me veo fuera. Me veo con Vanesa Romero, me veo con Eva Isanta, A veces con Nacho Guerreros, con José Luis Gil que a ver si puedo ir a verlo. Pero con el resto no me veo, porque son compañeros, no amigos", confesó haciendo mención a los compañeros con los que mantiene más relación.

El tema peliagudo llegó cuando los presentadores le preguntaron por el grupo de WhatsApp que comparten los actores de la serie, en el que ella ya no está. "Me salí porque pasó lo de Verónica Forqué. Además yo he tenido momentos muy complicados este año, estando muy susceptible con la enfermedad y el dolor... Yo era muy amiga de Verónica y hubo un momento peliagudo donde también pasó lo de José Luis. Yo ya me empezaba a encontrar mejor y venían palos por todos lados."

"El chat echaba humo y cualquier comentario me hería completamente y dije: 'Ha sido un placer estar con vosotros todo este tiempo, pero hay informaciones que no quiero saber'" se sinceró.

Pero además de sus compañeros también hablo sobre su futuro en la serie. Los conductores del podcast quisieron saber si regresará a la comunidad de vecinos más loca de la televisión y su respuesta fue bastante contundente. "Para mí es pasado. Ahora mismo no te sé decir, pero me da la sensación de que no voy a volver", confirmaba la actriz. "Me veo 12 horas en un plató y me da un ataque. Puedo hacer algo, pero volver todos los días, un chorro de horas..." sentenció.