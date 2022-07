Hay personajes tan importantes en la historia de un país que no solo marcaron su historia en vida, sino también después de muertos. Es lo que pasó con Eva Perón, primera dama argentina entre 1945 y 1952 y presidenta del Partido Peronista Femenino. Coincidiendo con el 70º aniversario de su muerte, Disney+ estrena este martes 26 de julio 'Santa Evita', serie argentina producida por Salma Hayek que recrea uno de los capítulos más desconocidos de la biografía de una mujer que es todo un mito para buena parte de sus conciudadanos: la rocambolesca historia de la desaparición de su cadáver.Basada en el 'best-seller' homónimo de Tomás Eloy Martínez, esta superproducción de siete episodios rodada en más de 40 localizaciones y que ha contado con 120 actores y 1.300 extras sigue el insólito caso del periplo del cuerpo embalsamado de Eva Perón. Tras el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón en 1955, las fuerzas militares de Argentina que tomaron el poder decidieron ocultar el cadáver para evitar que se convirtiera en un arma contra el régimen y que el pueblo, al ver la figura incorrupta, comenzara a venerarla como si se tratara de una santa. Dieciséis años duraría el secuestro de este cuerpo errante sin sepultura.

"Eva fue una mujer a la que no pudieron dominar durante su corta vida y esos hombres quisieron quedarse con su cuerpo como si fuera un trofeo. Ahí creo que hay mucha semejanza con el miedo que se le sigue teniendo ahora a las mujeres con poder", afirma Natalia Oreiro, que encarna aquí a un personaje que ya recrearon en la gran pantalla compañeras como Madonna y Esther Goris. La actriz destaca que quiso hacer "una interpretación y no una imitación" de su figura, aunque, para inspirarse, aprovechó todo el material audiovisual que tenía de ella, así como el que le proporcionó el propio Museo de Evita de Buenos Aires.

Figura controvertida

También tuvieron que desmitificar al personaje los directores y coproductores de la serie, Alejandro Macci y Rodrigo García, conscientes de "la controversia" que sigue generando la figura de esta mujer en Argentina. "Nos protegía que estábamos trabajando a partir de un libro, que no estábamos haciendo una biografía de Eva", reconocen. Aunque se tomaran algunas licencias respecto a la obra."El libro está escrito en primera persona, que yo siempre interpreté como una especie de Tomás Eloy Martínez ficcionado. Nosotros lo llevamos más allá y creamos el personaje del periodista [interpretado por Diego Velázquez] que está investigando la historia 20 años después", explica García. "Pero, al contrario que en el libro, en la serie no todo está contado desde el punto de vista de ese personaje, que nos interesaba porque era alguien que no formaba parte del entorno de Eva", añade.

Así, se incorpora la visión de la propia exprimera dama (de la que se muestran escenas de su infancia como hija ilegítima de un político conservador, de su juventud como actriz y de su vida junto a su marido), y de dos hombres que se obsesionaron con ella: el militar argentino Carlos Moori Koening (Ernesto Alterio), al que encargaron secuestrar el cadáver de Eva, y el doctor Ara (Francesc Orella), que se ocupó de embalsamarlo por encargo de Juan Domingo Perón (Darío Grandinetti)."Mi personaje es bien complejo porque, partiendo de alguien para quien mantener el orden es algo fundamental, ese control empieza a verse resquebrajado porque le comienza a pasar algo que no puede controlar, que tiene que ver con un enamoramiento e incluso con una maldición que siente que hay en torno al cadáver", explica Alterio. Orella, por su parte, también destaca "la obsesión" del doctor Ara por "el mito de Eva", una mujer cuya imagen "todavía hoy tapiza las paredes de las calles de Argentina y llena de grafittis sus ciudades", como recalcan los directores.