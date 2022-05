Evitar las comparaciones y que los telespectadores la vean como un proyecto nuevo: este es el deseo de los creadores de “Rapa”, la nueva serie de los hermanos Coira, que llega a Movistar Plus+ el próximo 19 de mayo, con Javier Cámara, Mónica López y Galicia como protagonistas. “Es una bendición a nivel promoción que ‘Rapa’ venga después de ‘Hierro’ porque se lleva una atención, pero a la vez a mí me hubiese gustado que la gente la hubiese visto sin poder compararla porque en nuestra mente no había ningún tipo de ánimo de repetir un éxito, hay un deseo de contar algo nuevo”, apuntó Fran Araújo, uno de los creadores de la serie.

Cuando falta poco más de una semana para su estreno, sus protagonistas, Araújo y el productor Alfonso Blanco “Fosco”, presentaron ayer la serie en Madrid con el deseo de que enganche y convenza tanto como la historia protagonizada por Candela Peña rodada en la isla canaria de Hierro. Para ello se han trasladado a la tierra natal de Pepe Coira y Fran Araújo (escritores) y de Jorge Coira (director, junto con Elena Trapé), para hacer “nuestra gran serie premium gallega” que muestre “una Galicia fuera de los tópicos”, contó Blanco. Encontraron el escenario idóneo en la Serra da Capelada, en el municipio de Cedeira, “un espacio que tiene mucha personalidad” y que huye “de los lugares más habituales, conocidos y prestigiosos de Galicia”. “Nos apetecía contar un espacio en el que todavía quedan vestigios de lo que fuimos”, un espacio en el que “quedan caballos salvajes porque no hay vallas”, añadió, en referencia a una de las escenas más bellas estéticamente de la serie, la “rapa das bestas”. Javier Cámara vive su primera 'Rapa das Bestas' gracias a la nueva serie de Jorge Coira “Galicia es un ente que está ahí. Tiene mucha personalidad. No solo la estética de la rapa das bestas, que es brutal, los acantilados, el viento, los aerogeneradores, sino que hay algo que está dentro de la forma de ser de esa gente y es muy brutal, me gusta mucho”, apuntó el actor Javier Cámara, que encarna a un profesor de instituto que se convierte en el único testigo parcial del asesinato de la alcaldesa de Cedeira. Resolver el crimen se convertirá en su obsesión y entablará por ello una relación especial con Maite (Mónica López), una sargento de la guardia civil.