Esta Semana Santa viene marcada en Netflix por varios regresos muy esperados, como 'Élite' o la segunda temporada de 'Bridgerton', pero también hay otras series de estreno como 'Los herederos de la Tierra', y películas como 'Anatomía de un escándalo' .

En abril ̶a̶g̶u̶a̶s̶ ̶m̶i̶l̶ volvemos a Las Encinas: pic.twitter.com/K8VfjFwlxt — Netflix España (@NetflixES) 25 de marzo de 2022

1. 'La burbuja'

Judd Apatow ('Virgen a los 40') dirige esta película, una disparatada comedia sobre un grupo de intérpretes atrapados en un hotel por culpa de la pandemia mientras intentan acabar la secuela de una película de acción sobre dinosaurios voladores. El reparto es de lo más coral, con nombres como Karen Gillan, Fred Armisen, David Duchovny, Keegan-Michael Key, Pedro Pascal, Peter Serafinowicz, Rob Delaney, Leslie Mann, Iris Apatow y Maria Bakalova.

2. 'Élite'

Los alumnos de Las Encinas no ganan para sustos. Tras la fatídica fiesta de Phillipe de Nochevieja y la huida de Guzmán, el secreto de la muerte de Armando amenaza con truncar la historia de amor de Samuel y Ari. Además, un regalo que el muerto le hizo a Mencía esconde un secreto que podría destruir a los chicos. Entre los nuevos fichajes de la serie juvenil española más exportada están Adam Nourou, Valentina Zenere y André Lamoglia.

3. 'Las niñas de cristal'

Jota Linares ('¿A quién te llevarías a una isla desierta?') cede el protagonismo de su nueva película a María Pedraza, en la piel de la gran estrella del Ballet Clásico Nacional. Se centra en la obsesiva relación que mantienen dos bailarinas: una acaba de incorporarse a la compañía para ocupar el puesto de la anterior estrella, que se se suicidado. La otra es una chica solitaria dominada por una madre autoritaria. Con Mona Martínez, Marta Hazas, Ana Wagener, Olivia Baglivi, Juanjo Almeida y un elenco de bailarines profesionales que debutan en la interpretación.

4. 'Metal lords'

D. B. Weiss (‘Juego de tronos’) escribe el guion de esta comedia juvenil sobre dos adolescentes marginados que tienen su propio plan para saltar a la fama: montar una banda de heavy metal con la que ganarán la Batalla de Bandas. Con Jaeden Martell, Isis Hainsworth y Adrian Greensmith.

5. 'Anatomía de un escándalo'. Día 15

David E. Kelley ('Big Little Lies', 'Ally McBeal') y Melissa James Gibson ('House of Cards', 'The Americans') están al frente del cotarro en esta serie que combina el 'thriller' psicológico y el drama judicial. La idílica vida de un ministro del Parlamento británico se tambalea cuando un escandaloso secreto sale a la luz, y pone en jaque su meteórica carrera y su matrimonio perfecto. Con Sienna Miller, Michelle Dockery y Rupert Friend.

6. 'Los herederos de la Tierra'. Día 15

Tras el éxito de 'La Catedral del Mar', Ildefonso Falcones escribió esta secuela que Netflix transforma ahora en miniserie. En la Barcelona de finales del siglo XIV, el joven Hugo (David Solans y Yon González), hijo de un marinero fallecido, ve truncado su sueño de convertirse en constructor de barcos por culpa de la familia Puig, enemiga de su mentor, Arnau Estanyol (Aitor Luna). En el reparto también figuran Elena Rivera, Rodolfo Sancho, Aria Bedmar y Michelle Jenner.

Otras 5 películas de estreno

1. APOLO 10 1/2: UNA INFANCIA ESPACIAL. El cineasta Richard Linklater se inspira en su niñez para contar la historia del primer alunizaje, en el verano de 1969, desde dos puntos de vista: el que tienen los astronautas y el centro de mando de ese momento triunfal y el de un niño de Houston (Tejas) que tiene sus propios sueños intergalácticos.

2. CELEB FIVE: DETRÁS DEL TELÓN. Esta comedia, hecha al estilo de un falso documental, muestra los debates privados de cuatro humoristas (Kim Shin-young, Song Eun-i, Shin Bong-Seon y An Young-mi), acompañados de gags, sketches e improvisaciones.

3. ENTRE DOS MUNDOS. Joey King (‘Mi primer beso’) y Kyle Allen protagonizan esta historia de amor basada en la novela juvenil de Marc Klein. Tras perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente con el corazón destrozado empieza a creer que él le envía señales desde el más allá.

4. YAKSHA: OPERACIONES DESPIADADAS. Yaksha, el implacable líder de un equipo de operaciones encubiertas en el extranjero, emprende una peligrosa misión en un campo de batalla plagado de espías y agentes. Después de ser víctima de trampas y traiciones, acepta a regañadientes la ayuda de un moralista inspector especial enviado desde Seúl.

5ELIGE O MUERE. Día 15. Iola Evans y Asa Butterfield (‘Sex Education’) coprotagonizan este 'thriller' de terror dirigido por Toby Meakins. Dos amigos tentados por un premio en metálico sin reclamar reinician un misterioso videojuego de los años 80 y entran en un mundo surrealista inmerso en el más puro terror.

Otras 8 series de estreno

1. EL ÚLTIMO AUTOBÚS. Las aventuras de un variopinto grupo de estudiantes que, durante un viaje escolar, se convierten en héroes cuando un apocalipsis robótico arrasa con el resto de la humanidad.

2. TRIVIA QUEST. Primera serie interactiva diaria tipo trivial de Netflix. Los jugadores tienen una misión: ayudar al héroe, Willy, a rescatar a los ciudadanos animados de Trivialandia de las garras del terrible Rocky, que quiere apropiarse de todos los conocimientos del mundo.

3. LÍNEAS ERÓTICAS. Ámsterdam, años 80. Una ambiciosa universitaria descubre por casualidad una nueva carrera en una línea telefónica erótica creada por dos hermanos muy dispares.

4. TIGER & BUNNY. Temporada 2. Serie de animación. En Stern Bild, personas de todas las razas y etnias conviven con los NEXT, humanos con superpoderes que usan sus habilidades para mantener la paz.

5. ENTRE REJA Y REJA. Comedia de estilo documental ambientada en el centro penitenciario de S. M. HMP Woldsley, una cárcel para mujeres ficticia. La guionista y creadora Catherine Tate interpreta varios personajes.

6. CASI FELIZ. En la segunda temporada, Sebastián tiene todavía más problemas con quienes lo rodean: su exmujer, que está embarazada de otro hombre; sus hijos, que le plantan cara en cuanto crecen; sus compañeros de trabajo, que cada día lo respetan menos; su hermano, que cuestiona todas sus decisiones. Pero, sobre todo, tiene problemas consigo mismo.

7. ULTRAMAN. Día 14. Segunda temporada del anime, basado en las obras de Tsuburaya Productions, Eiichi Shimizu y Tomohiro Shimoguchi.

8. PACIFIC RIM. TIERRA DE NADIE. Día 19. Temporada 2. Anime.

5 documentales de estreno

1. JIMMY SAVILE. UNA HISTORIA BRITÁNICA DE TERROR. La estrella mediática Jimmy Savile conquistó el Reino Unido con su excentricidad y filantropía. Pero las múltiples acusaciones de abusos sexuales en su contra dinamitaron toda su carrera ya después de su muerte.

2. REGRESO AL ESPACIO. Los oscarizados directores Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin ('Free Solo, Rescate en las profundidades') narran el inspirador auge de 'SpaceX' y la labor que Elon Musk ha llevado a cabo en 20 años para resucitar la ambición de la carrera espacial estadounidense.

3. SENZO: EL ASESINATO DE UNA ESTRELLA DEL FÚTBOL. Docuserie sobre el asesinato de Senzo Meyiwa, capitán de la selección sudafricana de fútbol.

4. PARQUES NACIONALES MAJESTUOSOS. El productor ejecutivo de 'Planeta azul II' presenta esta docuserie en cinco partes que visita los parques nacionales más míticos del mundo. Cuenta con Barack Obama como narrador en la versión original en inglés.

5. EN EL BLANCO: EL ASCENSO Y LA CAÍDA DE ABERCROMBIE & FITCH. Día 19.