La temporada 2 de 'Los Bridgerton' se centra en Anthony (Jonathan Bailey) y su relación con Kate Sharma (Simone Ashley). La serie está basada en las novelas de Julia Quinn y, concretamente, la segunda entrega sigue el libro 'El vizconde que me amó'. Pese a que se trata de una adaptación, la ficción de Netflix ha cambiado algunos detalles respecto a la fuente original.

La presentación de Eloise

Dado que el drama de época amplía la historia de los libros, muchos personajes secundarios tuvieron la oportunidad de ganar protagonismo en la temporada 2. Aparte de Benedict (Luke Thompson) y los Featherington, Eloise Bridgerton (Claudia Jesse) fue uno de los personajes cuya trama fue expandida. La joven es ahora una debutante y ha entrado en el mercado matrimonial. Claramente desinteresada en encontrar una pareja entre los solteros que le proponen, Eloise decide pasar tiempo con su mejor amiga Penelope Featherington (Nicola Coughlan), quien está detrás de Lady Whistledown. Eloise está empeñada en descubrir la identidad de Lady Whistledown, por lo que se alía con un empleado de una imprenta llamado Theo Sharpe (Calam Lynch). Juntos llevan a cabo una investigación, pero acaban enamorándose.

Lady Whistledown

Los espectadores ya conocían el secreto de Penelope gracias al final de la temporada 1, pero en la temporada 2 se hace hincapié en el proceso detrás de cada edición de Lady Whistledown. Esto es diferente en la serie respecto a los libros, porque en las novelas la identidad de Lady Whistledown sale a la luz más adelante y no hay capítulos escritos desde su perspectiva.

Las hermanas Sharma

En los libros, la familia Sheffield es caucásica y regresa a Londres después de vivir en las afueras de Inglaterra. Dado que el equipo creativo de 'Los Bridgerton' quería apostar por la diversidad, decidieron que el apellido de soltera de Mary (Shelly Conn) sería Sheffield e incluyeron Sharma como el apellido de su difunto marido. De esta manera, la ficción incluyó personajes asiáticos con la llegada de Kate y Edwina Sharma (Charithra Chandran).

El trauma de Kate y Anthony

Para los fans de los libros, la razón por la cual la relación de Kate y Anthony (Jonathan Bailey) es memorable es porque ambos deben lidiar con las traumáticas pérdidas de sus padres. Aunque esto se aborda en la serie, no es exactamente como en la novela. En la serie Edmund muere, dejando a Anthony como el siguiente patriarca de la familia Bridgerton. Sin embargo, no se menciona que Anthony teme morir joven al igual que su padre. Otro detalle de los libros que la serie dejó fuera es el miedo de Kate a las tormentas eléctricas. De hecho, está lloviendo en muchas escenas, pero el personaje no se inmuta.

La escena de la abeja

En 'El vizconde que me amó' Kate sufre una picadura de abeja y Anthony intenta succionar el veneno de su pecho. En la serie esto no ocurre, ya que Anthony le pregunta a Kate si puede respirar y únicamente coloca la mano sobre su picadura en el pecho.

El compromiso de Edwina y Anthony

En el libro no hay un compromiso ni una posible boda entre Edwina y Anthony. Sin embargo, en la ficción Anthony le pide matrimonio a Edwina pero posteriormente se da cuenta de que se siente atraído por Kate.

Edwina vs Kate

Anthony y Edwina llegan al altar, pero ella se da cuenta de las miradas cómplices que hay entre Anthony y Kate y huye. Edwina abandona la ceremonia y está devastada ante la idea de que su hermana ha mentido apoyando su boda hasta el final. Aunque Kate hizo esto con la mejor intención, Edwina no lo percibe de esa manera y, a diferencia del libro, se crea una rivalidad entre ellas.

El accidente de Kate

El trauma de Kate por la pérdida de sus padres que se ve en la novela no se retrata en la temporada 2. Sin embargo, se hace una referencia cuando Kate sufre un accidente montando a caballo. En la serie, los guionistas probablemente pensaron en combinar lo que le sucedió a la madre de Kate con un accidente en un carruaje que ella sufre en la novela.

Eloise y el secreto de Penelope

En la temporada 2 Eloise descubre que Penelope es Lady Whistledown. A pesar de que esto sucede más adelante en los libros, no ocurre de la misma manera que en la serie. En la producción hay una discusión entre ambas que lleva a Eloise a romper su amistad con Penelope.