Una réplica del narcosubmarino que hace dos años y medio fue interceptado en aguas del Atlántico con más de tres toneladas de cocaína en su interior llegó ayer al Concello de Riberia como principal reclamo del pase especial del primer episodio de la serie "Operación Marea Negra" que se proyectará este viernes en la capital de O Barbanza. De este semisumergible, protagonista material de esta ficción, desembarcarán esta noche Álex González, Nerea Barros, David Trejos, Manuel Manquiña, Xosé Barato, Yoli Muiños y Carlos Blanco, parte del elenco de actores que protagonizan esta producción de cuatro capítulos de Amazon Prime Vídeo, y que sus suscriptores de España, Portugal y Brasil ya pueden disfrutar, desde este mismo viernes 25 de febrero en su plataforma digital.

Y es que después de las 'premiere' celebradas esta semana en Madrid y en Lisboa, la travesía de esta ficción de Daniel Calparsoro atraca en una de las localizaciones de su relato.

El auditorio municipal ribeirense será escenario, a partir de las nueve de la noche, de ese primer episodio de la serie “Operación Marea Negra”, de Ficción Producciones para Amazon Prime Video, que se grabó en parte en diversas localizaciones de Ribeira, Palmeira y Aguiño, y en otras de la comarca de Arousa. Además, un centenar de vecinos podrán asistir al estreno en la casa del mar, a la que también acudirán los actores para saludar al público.

Nando (Álex González), protagonista de esta ficción, dirigida por Daniel Calparsoro, Óskar Santos y Joao Maia, surca las profundidades del mar junto a otros dos hombres en el submarino donde deben sobrevivir a tormentas, corrientes, averías, hambre, peleas y un constante acoso policial. La historia real se remonta a noviembre 2019 cuando este semisumergible de construcción artesanal atravesó el océano Atlántico con 152 fardos de cocaína en su interior. Las costas de Cangas fueron testigo de excepción de la caída de este primer narcosubmarino transoceánico del que se tiene en constancia en Europa. La tripulación habría decidido en la madrugada del domingo hundir la nave en la ría de Aldán-O Hío, a la altura de Punta Couso, al sentirse descubierta y perseguida por un operativo policial conjunto de Guardia Civil, Policía Nacional y Servicio de Vigilancia Aduanera. Dos tripulantes ecuatorianos fueron detenidos, mientras que un tercero, Agustín Álvarez, lograba darse a la fuga. Más tarde sería detenido y condenado a 11 años de prisión, y al pago de una multa de 300 millones de euros.

El protagonista de 'Operación Marea Negra' (Álex González), al igual que lo era Álvarez, es un boxeador amateur que decide afrontar sus problemas económicos aceptando el encargo de pilotar un narcosubmarino. "Creo que es una situación con lo que es fácil empatizar. Yo, de hecho, es una broma que siempre hago a mis amigos. Les pregunto: ¿por cuánto dinero harías algo?", explica el actor en una entrevista concedida a El Periódico, en la que recalca que, aunque llegues a entender a su personaje, 'Operación Marea Negra' no cae en el error de ensalzar a los traficantes como ha ocurrido con otras ficciones.

"Aunque Nando esté haciendo algo que está a la altura de Cristóbal Colón o Magallanes, está bien contado que es un delito y que los verdaderos héroes son la Guardia Civil por interceptar la entrega", subraya el intérprete, que en la serie se luce con el acento gallego y en las escenas de acción y peleas.

González se planteó visitar en la cárcel a Agustín Álvarez, el hombre en el que se inspira su personaje, pero Daniel Calparsoro prefirió que no lo hiciera. "Optamos por que la parte humana, los personajes, fueran ficción, porque esta serie no tiene vocación documental, es una ficción inspirada en hechos reales", recuerda. "No quería ser esclavo de lo que había pasado en la realidad, sino que pudiéramos trabajar con los guionistas para desarrollar una historia humana".

Por su parte, Daniel Calparsoro explicaba a este diario el atractivo que le reportó la historia a la hora de ficcionarla. "Me gustaba la idea de tres desconocidos que no se llevan bien y que están encerrados y tengan que forjar una amistad para salir adelante", destaca el director de películas como 'A ciegas', 'Salto al vacío' y 'Combustión', que para rodar esta serie contó con tres submarinos: "Construimos uno para el decorado interior que se rodó en plató, para que se pudiera ver desde dentro. Luego tuvimos otro para las escenas de tormenta y en las que salen a bañarse. Y otro que podía navegar por el mar, arrastrado por un barco, para que pudieran salir los actores y para cuando escapan de la selva", detalla.

En el reparto figuran también los portugueses Nuno Lopes ('White Lines') y Lúcia Moniz ('Love actually'), como el amigo y cómplice de Nando, y la policía encargada del caso al otro lado de nuestras fronteras; también Luis Zahera, el entrenador de boxeo del protagonista, y Carles Francino, colega del gimnasio.

La 'watch party' de ElXocas

Como curiosidad, decir que uno de los 'streamers' más seguidos y reconocidos del panorama español, el gallego ElXocas invita a todo el que quiera a la 'watch party' que organiza en el canal de Twitch de Prime Video para ver juntos el primer capítulo de la nueva serie.