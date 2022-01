Antonio era un argentino de origen gallego que con 69 años falleció de COVID. Ocurrió en enero de 2021 en Miami, donde trabajó de conserje en el hotel Ritz Carlton. Pero gran parte de su vida la dedicó a ser peluquero de las estrellas en Nueva York. Cuando murió era viúdo y no tenía hijos, dejando un patrimonio de casi un millón de euros sin herederos reconocidos. La familia materna de Antonio, parientes que residen en Argentina, reclama la mitad de su herencia, pero para poder recibirla necesita dar con el descendiente más cercano del fallecido, por parte de padre. Solo de esta manera, podría hacerse efectivo el reparto de su patrimonio.

Un bufete de abogados de Madrid, especializado en "cazar" herederos, se pone manos a la obra para encontrar al afortunado. Así arranca la primera historia del programa "Cazaherederos", conducido por Jalis de la Serna y que La Sexta estrenó la noche de este pasado martes,

Este espacio televisivo, a través del conocido reportero, acompaña a los letrados encargados de localizar a esas personas que, sin saberlo, son legítimos beneficiarios de patrimonios sin testar. El despacho, situado en la capital de España, comienza a indagar en el árbol genealógico del fallecido, y finalmente da con el paradero del que podría ser su heredero legítimo.

El padre de Antonio, que se llamaba Antonio Avelino, tuvo otro hijo, Roberto, pero al igual que el protagonista de esta investigación, tampoco dejó descendencia. Así que las pesquisas continuaron por los siguientes grados familiares. En este caso, la búsqueda se centró en el tío paterno del peluquero: José Leopoldo, padre de Francisco, ya fallecido, y abuelo del único pariente vivo por la rama paterna. Se llama José y su padre era primo del causante -que así denominan jurídicamente a la persona que deja su patrimonio sin heredero-. El hombre, de 47 años, vive en una aldea del municipio lucense de Chantada, concretamente en San Paio de Muradelle, de unos 150 habitantes, que se divide en siete pequeños núcleos rurales de población. Uno de ellos es Barrio, lugar "perdido de la mano de dios", donde supuestamente reside el heredero del peluquero.

🔴 Roberto, abogado, dice haber resuelto el misterio de la herencia: Antonio amasó esa fortuna en Nueva York trabajando con su pareja, un conocido peluquero. Siguió trabajando para poder permitirse un buen seguro de salud. ▶ #HerederosPeluquero https://t.co/Rz69S9Uynv pic.twitter.com/uLRHVLcwX9 — Cazaherederos (@CazaherederosL6) 18 de enero de 2022

Sergio es el abogado que viaja a Galicia junto con Jalis de la Serna para comunicarle a este gallego de Chantada que es el legitimo heredero de una pequeña fortuna. Un 'partner' del bufete, en la ciudad de Florida, se encarga de investigar el pasado de Antonio y localiza a Nellie, una periodista, gran amiga del peluquero, que graba un vídeo para contar cómo era su relación con él. De esta manera, conocen más detalles del peluquero millonario y logran ponerle cara.

🔴 Localizamos a Nellie, una amiga de Antonio, que nos cuenta más sobre la vida de este hombre en Nueva York. Dice de él y su marido, Cosimo, que le abrieron las puertas "de un mundo lleno de glamour". ▶ #HerederosPeluquero https://t.co/nqJ5ukwclM pic.twitter.com/65GuE4pvfZ — Cazaherederos (@CazaherederosL6) 18 de enero de 2022

"Toni me lavaba el pelo con el mejor champú del mundo", asegura Nellie, quien cuenta que le conoció en 1986: "Era encantador, le ponía pasión a todo lo que hacía y siempre estaba alegre".

El equipo de 'Cazaherederos' lleva una investigación de días para dar con José, a quien podría pertenecer ese medio millón de euros. Cuando dan con su casa, su madre es quien les abre la puerta, y él no se encuentra en ese momento. Así que deciden llamarle por teléfono. "¿Por qué a él?", se pregunta la madre, quien no da crédito y no se muestra receptiva a lo que Jalis de la Serna y Sergio le cuentan. "Nos dedicamos a la búsqueda de herencias perdidas", insisten.

El equipo del programa se va de la casa sin ninguna respuesta: "Cuesta mucho dar credibilidad a esto", comentan. Más tarde, José, informado por sus familiares de esa inesperada visita, decide ponerse en contacto telefónico con los 'cazadores' . Tras explicarle lo que ocurre conciertan una cita.

Esta vez, cuando la familia abre la puerta de su casa al abogado y al periodista, por fin creen lo que les anunciaron hace unos días. "Mi madre decía que erais de una secta", comenta José al verles llegar.

Los familiares y el propio José recuerdan a Antonio, "que debió venir por aquí hace unos 20 años", asegura la madre. Tras varias reuniones y dudas que se encontró al recibir esta "herencia por sorpresa", en una tercera visita del equipo de 'Cazaherederos', José decide firmar un contrato para que sean ellos los que finalmente tramiten su herencia que, según calculan, sería de unos 320.000 euros netos, una vez pagados los impuestos y la comisión del despacho de abogados.

La historia del peluquero millonario, cuya herencia fue a parar a Chantada, centró este primer 'Cazaherederos', que estuvo salpicado con otras pequeñas historias de beneficiarios patrimoniales. El programa de La Sexta fue seguido por 2,4 millones de espectadores únicos y alcanzó un 6,2% de cuota de pantalla.