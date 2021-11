Las series clave para la semana del 29 de noviembre

Tras reabrir el insólito manual de vida 'How to with John Wilson' y descubrir al impagable dúo central de 'The other two', esta semana podemos también retroceder a la segunda guerra mundial con Sofia Helin y Kyle MacLachlan ('Atlantic crossing') o asistir a una esperada traca final ('La casa de papel'). Debajo, nuestras propuestas al completo.

1. 'Atlantic crossing', una 'The crown' a la noruega Recién galardonado con el Emmy Internacional a mejor miniserie, este drama histórico aborda la vida de Marta de Suecia (Sofia Helin, la Saga de 'Bron/Broen') durante la segunda guerra mundial. En 1940, la invasión alemana de Noruega llevó a la princesa heredera a buscar refugio, junto a sus tres hijos, en Washington D.C., donde el presidente Roosevelt (Kyle MacLachlan) les ofreció asilo. La serie insinúa un posible romance entre Marta y Franklin. Movistar+, desde el lunes, día 29. 2. 'Todas las criaturas grandes y pequeñas (T2)', la ficción-estufa Pocas series más cálidas y reconfortantes en la tele actual que este 'reboot' de Channel 5 de la serie de 1978 sobre las verdaderas aventuras de un veterinario en Yorkshire. Tras su exitosa primera temporada (y correspondiente especial navideño), llega la esperada nueva tanda de episodios, en la que James Harriot (Nicolas Ralph) elucubra sobre una oferta de trabajo que le alejaría de su nuevo hogar y su conexión con Helen (Rachel Shenton). Filmin, desde el martes, día 30 (estreno con doble episodio). 3. 'La casa de papel (parte 5, volumen 2)', el final definitivo Ahora sí que sí, estos son los últimos (cinco) capítulos de una serie que ha traspasado fronteras gracias, sobre todo, a su impacto formal. Ya dijimos adiós a Tokio (Úrsula Corberó). Ahora falta saber qué pasa con el resto de participantes en ese largo y explosivo atraco al Banco de España. Nadie fuera del equipo de la serie tiene ni la más remota idea (a los críticos no nos han ofrecido avances), así que hay tensión de verdad. Ese viernes no se sale, o se sale tarde. Netflix, viernes, día 3. 4. 'Harlem', sexo en otra Nueva York En verano de 2017, Tracy Oliver se convirtió en la primera guionista afroamericana en escribir una película que recaudaba más de cien millones de dólares: 'Plan de chicas', plataforma de despegue para Tiffany Haddish. Ahora presenta 'Harlem', comedia sobre (otras) cuatro amigas negras (entre ellas, Grace Byers, de 'Empire') y sus altos y bajos mientras se adentran en algo parecido a la madurez. Malcolm D. Lee ('Plan de chicas') dirige los dos primeros capítulos. Prime Video, viernes, día 3. 5. 'Beforeigners (T2)', un asesino de 1888 en 2021 Este original 'thriller' noruego gira en torno a un futuro no tan lejano en el que los inmigrantes llegarían no solo de otros lugares, sino de otros tiempos. En su segunda temporada, la exvikinga Alfhildr (Krista Kosonen) y el más actual policía Lars (Nicolai Cleve Broch, protagonista de 'Absuelto') se reúnen para una investigación en la que se cruzan países y épocas y sobre la que ondea una posibilidad inquietante: ¿ha viajado Jack El Destripador hasta nuestro tiempo? HBO Max, desde el domingo, día 5.