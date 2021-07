La novena temporada de 'The Blacklist', una de las series más vistas de Estados Unidos, llegará a Movistar+ el próximo 22 de octubre "tras el inquietante final de la última temporada y las incógnitas que quedan aún por resolver", ha apuntado la plataforma este miércoles en un comunicado.

La serie, que se estrenó en 2013 en abierto en EEUU y que ahora puede verse en varios países, narra la colaboración del excriminal Raymond Reddington (James Spader) con el FBI para limpiar la ciudad de crimen, aunque sus intenciones no son lo que parecen. Consolidada como uno de los mejores thrillers de acción de la televisión en abierto en Estados Unidos, 'The Blacklist' está protagonizada por James Spader, ganador de tres premios Emmy, y hasta ahora por Megan Boone, quien ya no volverá a participar en la producción tras despedirse con el episodio final de la temporada 8, disponible en Movistar+.

'The Blacklist' es una creación de Jon Bokenkamp ('The Call', 'Seduciendo a un extraño') y sus productores son John Eisendrath ('Alias') y John Davis ('Depredador', 'Yo, Robot', 'Chronicle'). Al igual que Boone, Jon Bokenkamp también dejará la serie en esta próxima temporada.

Respecto al reparto, en la nueva temporada continúan los actores Diego Klattenhoff ('Homeland'), Laila Robins ('The Boys', 'Mr. Mercedes') y Laura Sohn ('Instinct').