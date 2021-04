El cuarto episodio de 'Falcon y el Soldado de Invierno' desveló cómo Bucky (Sebastian Stan) logró librarse de la influencia del programa de HYDRA. La irrupción de Wakanda y de Ayo (Florence Kasumba) hizo que muchos fans comenzasen a especular sobre si el mismísimo Black Panther haría una aparición especial, barajando incluso la posibilidad de que Chadwick Boseman rodase su intervención antes de fallecer. Los productores de la ficción ya han respondido a la incógnita.

La respuesta es clara y concisa: no. Desde la muerte del actor, en agosto del año pasado, víctima de cáncer de colon, Disney ha evitado dar una respuesta concreta sobre el futuro del superhéroe. Por ello, y para evitar crear falsas expectativas, los productores han sido muy tajantes a la hora desmentir cualquier cameo.

Ha sido en el podcast de Vanity Fair, 'Still Watching', en el que Nate Moore y Kari Skogland, responsables de 'Falcon y el Soldado de Invierno' han descartado de lleno la aparición de T'Challa. "No. Puedo afirmarlo. No va a ocurrir [su presencia en la serie]", comenzó a declarar Moore. "No sería honesto no decirlo. La muerte de Chad [Boseman] es un hecho de la vida, que ha pasado. Le tenía un gran aprecio, tanto a él como a su personaje", señala.

"Creo que tenemos que tener mucho cuidado y pensar muy bien cuándo aparecerá [Black Panther], porque fue muy significativo para mucha gente, incluidos nosotros. Por supuesto, [al personaje] nunca lo hubiésemos usado en plan que se venga una semana [alguien] y que sea, tal vez, Black Panther. Nunca no se nos hubiera ocurrido", añade.

En noviembre del año pasado, en una entrevista para el diario argentino 'Clarín', Victoria Alonso, vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, descartó la idea de recrear un doble digital del actor. "No, Chadwick hay uno solo y no está con nosotros. Nuestro rey, lamentablemente, ha muerto en la vida real, no solamente en la ficción, y nos estamos tomando un tiempito para ver cómo nosotros retomamos la historia", señaló.

No obstante, aunque inicialmente se interpretó como una negativa a elegir a otro actor para el papel, recientemente han salido rumores sobre la posibilidad de que Regé-Jean Page ('Los Bridgerton') se convierta en el próximo Black Panther.

El quinto capítulo de 'Falcon y el Soldado de Invierno' llegará este viernes a Disney+ y lo hará sin Black Panther, pero sí con la presencia ya anuncia de un nuevo e importante personaje de Marvel.