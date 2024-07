"Me he hecho famoso en redes porque tengo el parecido a un jugador de fútbol del Chelsea, Marc Cucurella", se presentó el joven Adrián, de 18 años. "Por eso le he hecho una canción", añadió mientras sonaba el éxito que el propio futbolista bailó tras ganar la Eurocopa.

El joven estuvo este marzo en 'First Dates' para encontrar el amor y allí se encontró con Alejandro, su cita, que le recibió con la coreografía que hizo Chanel en Eurovisión. Según contó el doble de Cucurella a su cita, mucha gente le reconocía por la calle y le paraba para pedirle que cantase la canción que se inventó. "Viniendo para aquí, en la estación, en el AVE, me lo pidieron en los dos sitios", explicó. Una vez sentados en la mesa, Alejandro bromeó con que estaba haciendo la dieta de los treinta días y que había perdido "treinta días", pero el influencer no entendió el chiste y eso a él, le hizo desconfiar. El soltero ha querido saber cómo se veía en un futuro su cita y ha tenido claro que Adrián no era para él porque "no pegaba nada un profesor de geografía con un periodista". Alejandro declaró ser un fan acérrimo de Rosalía y para él, que su cita también lo fuese es un requisito fundamental. "Cucurella" aseguró que le gustaba, pero que prefería a Chanel o Ana Mena. Tras un show de Adrián interpretando su famosa canción, fue el momento de tomar la decisión. Aunque el influencer le dijo que sí a su cita, no fue correspondido por "ser demasiado iguales".