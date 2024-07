'Supervivientes All Stars', la nueva edición del programa en la que participan algunas de las caras más polémicas de entregas anteriores, está dando de qué hablar. El programa, que arrancó el 20 de junio en Telecinco, es la edición más extrema hecha hasta el momento. Diez famosos regresaron a la isla para vivir la experiencia por segunda vez: Bosco Blach, Alejandro Nieto, Olga Moreno, Jorge Pérez, Sofía Suescun y Abraham García, Adara Molinero, Marta Peñate, Lola Mencía y Logan Sampedro son los rostros que están tratando de hacerse con la victoria esta vez.

Sin embargo, este casting no tendría por qué estar ya cerrado. Aún podrían llegar a la isla nuevos supervivientes. Por el momento, ya surgieron algunos conflictos entre los que están e incluso con la presentadora, Laura Madrueño. Y es que los supervivientes están teniendo muchas dificultades en esta edición de leyendas y cada intentó por conseguir comida se acaba convirtiendo en una lucha con la presentadora. Durante las primeras semanas, Laura Madrueño tuvo que parar los pies a Alejandro Nieto por poner en duda su autoridad y en otra gala de 'Supervivientes' le tocó hacerlo con Olga Moreno cuando, durante una de las pruebas de recompensa, la ex de Antonio David Flores quiso desacreditar al programa.

Según explicaron en 'Ni que fuéramos Shhh', la nueva versión de Sálvame podría estar a punto de llegar a la isla un participante sorpresa. Y si hay alguien que está en el candelero ese es Carlos Constanzia. La nueva pareja de Alejandra Rubio, que está embarazada, podría ser uno de los potenciales concursantes del formato.

Planes de mudanza

Lo que sí está confirmado es que la pareja tiene planes de mudarse. Así lo anunciaron este martes. Alejandra ya ha dejado claro que no se instalarán en el piso de Carlo, un bajo a pie de calle en una humilde zona de Vallecas que no brindaría toda la privacidad que necesitan.

Por el momento, la colaboradora no da ningún detalle al respecto, pero lo cierto es que su novio pasa cada vez más tiempo en su casa, donde también se ha llevado a su perra Mía, a la que Alejandra pasea a diario por los alrededores.