El presentador más aclamado del mundo del corazón, Jorge Javier Vázquez, está a punto de volver a ser protagonista de la parrilla de Telecinco. Lo hará con un nuevo programa que se emitirá por las tardes, 'El diario de Jorge', que ya se encuentra en plena fase de producción. Su estreno está previsto para el 29 de julio y se emitirá de lunes a viernes.

El presentador fracasó con su último programa 'Cuentos Chinos', pero en este caso hereda un formato que ya existía y que triunfó durante los años que estuvo en antena: 'El diario de Patricia'. La misión de Jorge Javier será modernizar y actualizar este talk show.

Ahora, el presentador ha confesado en su blog para la revista Lecturas que tiene muchas ganas de comenzar: "Me entusiasma el proyecto y me entusiasma todavía más hacerlo en pleno verano, porque consigue meterme en el cuerpo un nerviosismo de principiante que me pone muchísimo", declaró.

"Llegamos con la ilusión de que 'El diario de Jorge' rellene muchísimas horas de televisión", añadió el presentador. "A estas alturas de mi carrera detecto cuando un equipo sabe lo que quiere hacer y cómo llevarlo a cabo. Ellos lo tienen claro y yo también", escribió.