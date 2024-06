Ángel Cristo lleva una temporada siendo protagonista en televisión. Su polémica salida de 'Supervivientes' y sus posteriores declaraciones en las que interpelaba a su madre y a su hermana, hiceron que fuese protagonista de numerosos titulares. El hijo de Bárbara Rey se mostró muy crítico en su última aparición pública en el programa '¡De viernes!', llegando incluso a acusarla de racista y de haberle maltratado cuando era niño.

En el programa de tardes de Telecinco 'Así es la vida' se habló con detenimiento del asunto y, para sorpresa de la audiencia, Sandra Barneda intervino de forma inesperada. Aunque la mayoría de los colaboradores se posicionaron, como era de esperar, de parte de Bárbara, Barneda salió en defensa de su hijo.

Mientras todos comentaron el "acoso y derribo" de Cristo a su madre, la presentadora hizo todo lo contrario. "A mi me parece que si no quieres nada con tu madre yo te puedo respetar, pero entonces déjala en paz, no hables ni bien ni mal, dedícate a vivir tu vida, sé feliz con Ana y tus hijas y deja a los demás que sean felices con la suya", indicó Carmen Borrego en su turno.

A continuación, Almudena del Pozo, apuntaba que los abogados de Bárbara Rey le recomendaron que no contestase nada de las declaraciones de su hijo, dado que las demandas pertinentes ya estaban puestas. Por su parte, Tino Torrubiano indicaba que Rey no se está lucrando económicamente de lo que Ángel Cristo declaraba.

Sandra Barneda, sin embargo, salió en defensa de Ángel: "Partimos de una historia donde la madre coloca a los hijos en una situación complicada que es por lo que parte todo en el tema de la justicia. Es que no sé si muchos padres harían eso", señaló. "¿Y se merece todo esto la madre?", le preguntaba Torrubiano. "¿Y se merecen unos hijos que los padres les pongan en una tesitura de no poder tener una hipoteca porque tienes una deuda? No lo sé", contestaba Barneda.

Tras un largo rifirrafe entre la presentadora y los colaboradores, Barneda concluyó: "Uno no puede ser el villano y el otro santo, si tanto quieres a tu hijo no le metes en el vericueto legal en el que metió a sus hijos, lo siento. Se lo pides a quien sea, pero no a tus hijos".