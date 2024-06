Chelo García Cortés e Isabel Pantoja tienen una histórica amistad desde hace tres décadas y, aunque pasaron años sin hablar por disputas varias, su reencuentro en la edición de Supervivientes de 2019 cambió las cosas de nuevo. La tonadillera y la periodista lograron reconciliarse en la isla pero en el presente no mantienen una relación de amistad, sino más bien de indiferencia.

Aunque Isabel Pantoja expresó en alguna ocasión que estaba "feliz" por haber recuperado su amistad con Chelo, la ourensana no se mostró igual de convencida. De hecho, en el nuevo programa 'Ni que fuéramos Shh' apuntó que en estos momentos su relación estaba más bien fría.

Pero, García Cortés tenía aún más que decir sobre la cantante y, durante una nueva emisión del programa que sustituye a Sálvame, confesó el apoyo financiero que le había brindado a Isabel Pantoja. "Yo le facilité reportajes, pero a mí directamente Isabel Pantoja no me pidió dinero. Para la fianza tampoco me lo pidió, fue María Navarro. Me lo pidió y me lo devolvió ante notario", confesó no sin despertar las críticas de sus compañeros.

Además, llegó a aclarar la cantidad exacta que prestó a Isabel Pantoja y evitar que ingresara en el calabozo. "Me parece que fueron entre 12 y 18.000 euros", aseguró la periodista. Es probable que sin dicho préstamo la tonadillera tendría que haber pasado la noche entre rejas. María Patiño bromeó con la gran cantidad de dinero disponible con el que contaba García Cortés para prestar, aunque también recordó que en esa época "ganaban mucho".

Sin embargo, Chelo afirmó que el préstamo era una excepción porque le tenía mucho cariño a Isabel y que le fue devuelto sin problema. "Me los dio con el primer concierto que hizo en Madrid y se los dejé por María. Si me los llega a pedir Agustín Pantoja no se los dejo", expresó.