Ángel Cristo es el centro de la polémica desde hace días y esta semana, no contento, realizó varias declaraciones en contra de su familia. Además de llevar una cinta roja en la cabeza, en homenaje a su padre, que maltrató a su madre durante años, realizó unas duras declaraciones contra su hermana, la dj Sofía Cristo.

"Lo único que puedo decir de mi hermana es que ella está en una lucha interna constante desde que se recuperó y yo no quiero que en ningún momento nada le pueda afectar y pueda tener una recaída. Yo sé que está fuerte y ni se lo plantea, pero también hay que entender que debería alejarse de todo lo que le causa estrés", señaló al ser preguntado en la calle.

Ella, al ser cuestionada y frente a las cámaras, le quitó peso a lo dicho por su hermano y aseguró que no está "nada disgustada", sino que se encuentra "estupendamente". También añadió que ya había "aclarado todo lo que tenía que aclarar" sobre el conflicto familiar.

Sin embargo, el reportero de Telecinco, Kike Calleja, habló con la celebrity a solas y aseguró que las declaraciones de su hermano "no le hicieron ninguna gracia". De hecho, afirmó que la dj le dijo, literalmente, "quiero tener lejos a mi hermano”. Ángel Cristo rehusó creerlo y afirmó que "hasta que no lo vea no puedo hablar".

Así, mientras paseaba con su pareja Ana Herminia, el superviviente aseguró que "si lo sé, no me escapo de la isla" para despedirse de los reporteros.