Ángel Cristo Jr. no ha hecho más que levantar polémica desde que inició su camino en Supervivientes. Tras ser expulsado ha hablado sobre sus lazos familiares. Durante toda la duración de la competición, el concursante ha homenajeado a su padre, el domador Ángel Cristo. Para ello, visitó una cinta roja en la frente como hacía su progenitor.

A su madre, Bárbara Rey, no le sentó bien y en una entrevista para Telecinco aclaró por qué: "La lleva en su cabeza abanderando al padre que me estuvo maltratando mientras que yo estaba embarazada de él y durante todo mi matrimonio", explicó la exvedette. "Ángel Cristo Jr. jamás se ha ocupado de su padre, lo hemos hecho Sofía y sobre todo yo, cuando el me había hecho absolutamente de todo", aseguró Rey.

El participante de Supervivientes, lejos de avergonzarse, declaró al ser cuestionado en la calle que su padre "no fue perfecto". "Mi padre llevaba calzoncillos y yo también llevo", añadió, como queriendo quitar valor a la cinta.

Además, Cristo también tuvo palabras para su hermana, la DJ Sofía Cristo. "Lo único que puedo decir de mi hermana es que ella está en una lucha interna constante desde que se recuperó y yo no quiero que en ningún momento nada le pueda afectar y pueda tener una recaída. Yo sé que está fuerte y ni se lo plantea, pero también hay que entender que debería alejarse de todo lo que le causa estrés", señaló.

Sofía, que lleva años alejada del consumo de sustancias, se rio de las declaraciones de su hermano y se burló de la historia que contó el participante de Supervivientes sobre cómo su madre lo echaba de casa y tenía que dormir bajo una encina. "Yo dormía en un pino enfrente, nos turnábamos cuando mi madre nos echaba de casa", bromeó.