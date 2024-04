Ryuk, un soltero que acudió a 'First Dates' para encontrar el amor, sorprendió al presentador con sus extravagantes declaraciones sobre sus dotes "mágicas" -se atoproclama brujo- en el ámbito "sexual".

Cuando este concursante entró por la puerta, Sobera se quedó impactado con su look: el joven iba ataviado con cuero y cadenas, además de llevar el pelo verde fosforito. Sin embargo, él mismo señaló que no le ayudaba a la hora de ligar.

Ryuk se define como "brujo, clarividente, médium y tarotista" e incluso ejerce profesionalmente de ello. Según relató durante su presentación, con nueve años sintió la llamada: "Empecé a escuchar y ver cosas estando despierto, y pensé que me estaba volviendo loco, pero a los 14 años una señora en la parada del autobús me dijo que no lo estaba, sin conocerme de nada", explicó.

Una de las utilidades que tienen sus dotes paranormales es la "magia sexual". Sobera le pidió que se explicase y el concursante relató que consiste en "canalizar la energía del orgasmo", lo que el presentador interpretó como "pido un deseo mientras tengo un orgasmo".

Cuando apareció Manu, la cita, Ryuk suspiró. Le pareció que tenía "un aura bonita" y se alegró de que no llevase una pulsera con la bandera de España en la mano.

La cita fue bien. Hablaron mutuamente de sus profesiones: mientras que uno es brujo, el otro es artista multidisciplinar y está aprendiendo circo. Además, ambos señalaron que se sienten en un momento en el que deben ser libres y no atarse a nada ni a nadie. "Mientras que me demuestres que te importo, fóllate a quien quieras, no me importa", le dijo Ryuk a Manu.

De postre, en el consultorio, les tocó en un sorteo darse un beso. Lo aceptaron y embaucados por esa sensación, decidieron darse una segunda oportunidad y tener otra cita.