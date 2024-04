Ana Boyer, la hija más pequeña de Isabel Preysler, se proclamó ganadora del concurso culinario 'Bake Off, famosos al horno'. Al igual que su hermana, Tamara Falcó, a Boyer le dio por la cocina y también de forma exitosa.

La victoria de Boyer coincidió con su tercer embarazo, algo que hizo su recorrido todavía más meritorio. El galardón final lo logró realizando una tarta inspirada en James Bond. Realizó un postre de dos pisos con distintos tipos de bizcocho que, según los jueces, fueron los mejores del programa.

Tras hacerse con un premio valorado en 100.000 euros, la celebrity tuvo que decidir a qué causa benéfica destinaría su premio. "He pensado en Mensajeros de la Paz, que me encanta la labor que hacen. Les admiro muchísimo, me fui un verano con ellos a El Salvador para trabajar con ellos, y vienen a mi cabeza", confesó.

Mensajeros de la Paz es una fundación creada en 1962 por el sacerdote español Ángel García Rodríguez, el padre Ángel. Su labor se basa en atender a personas con falta de recursos, a nivel nacional e internacional.