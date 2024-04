La última gala de 'Baila como puedas' fue toda una sorpresa para los espectadores. La ex colaboradora de Sálvame, Lydia Lozano, se rompió una costilla y tuvo que echar el freno a los ensayos en medio de la semana. El dolor no impidió, sin embargo, que la televisiva acudiese igualmente al programa para ver actuar a Vichiano, su coreógrafo. Sus compañeros y los espectadores lamentaron su "pérdida", sobre todo después de su última actuación en la que performó -totalmente caracterizada de Miércoles Adams- la canción Bloody Mary de Lady Gaga.

Con todo, el espectáculo continuó. La nueva celebrity que sustituyó a Lydia Lozano ofreció un show sobresaliente, con una coreografía que se aprendió en menos de 48 horas. Se trata de Sofía Cristo, la hija de Bárbara Rey. La DJ demostró que lleva el mundo del espectáculo en las venas y obtuvo una buena valoración del jurado. Sobre su participación, relató como Lydia se lo había pedido: "Me dijo que necesitaba mi ayuda. Una sustituta en condiciones. Realmente no sabía dónde se estaba metiendo. Tengo mis pasos estrella, pero bailar no es mío".

Tras la actuación por grupos, llegaron las pruebas individuales. Los ganadores fueron más que inesperados, dado el nivel al que el jurado y el público acostumbraban. Y es que la actuación que se alzó con la victoria fue la de Lucrecia y Nicolás Vallejo-Nágera Colate. La victoria llega después de que el ex de Paulina Rubio perdiese a su pareja en la anterior edición.

Por otra parte, hubo que lamentar la pérdida de la coreógrafa de Álvaro Muñoz Escassi, que ya es la segunda vez en la edición que pierde una pareja de baile. Tras conocer el resultado de los jueces, el jinete se mostró decepcionado por la buena sintonía que tenía con su compañera María Seco. Ella señaló que "quería dar la mejor versión que pudiera, sé que he arriesgado. Por mi parte muy feliz".