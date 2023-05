Esta noche, a las 22:35 horas, La 1 de TVE emite un nuevo programa de ‘Masterchef 11’. En la primera prueba, los aspirantes deben adivinar las calorías exactas, sin pasarse, de seis alimentos. Después tienen que preparar un plato vegetariano con solo cinco ingredientes. Para conseguirlo cuentan con los consejos del chef Josean Alija, con tres soles Repsol, y de la presentadora Raquel Sánchez Silva, aspirante de la quinta edición de MasterChef Celebrity. Posteriormente, en la prueba de eliminación, los aspirantes rezagados se enfrentan a una de las pruebas más exigentes del programa: las carreras. Para empezar, los concursantes se dividen en dos grupos para cocinar por turnos. En el plató se encuentran con varios puestos de cocina, donde van a tener que realizar elaboraciones distintas, como por ejemplo steak tartar, cachopo y ternera strogonoff. Solo van a poder pasar de un puesto a otro cuando hayan acabado el plato y cuenten con el aprobado del jurado. Los dos peores de ambos grupos se ven las caras en un último cocinado, en el que van a hacer un solomillo Wellington. Finalmente, Boris Izaguirre, aspirante de la tercera y cuarta edición de MasterChef Celebrity y de MasterChef Especial de Navidad, les visita para animarles en esta reñida eliminación.

Esta noche, a las 22:00 horas, Telecinco estrena ‘Mi casa es la tuya’ con Jesulín de Ubrique. El extorero es el protagonista de la primera entrega de la nueva temporada del espacio, ocho años después de su participación en el programa Hay una cosa que te quiero decir. El exdiestro andaluz, retirado definitivamente de los ruedos en 2007, visita a Bertín Osborne en su casa de Mairena de Alcor para recordar algunos de los episodios que han marcado su vida, como el grave accidente de tráfico que sufrió en septiembre del 2001 o la pérdida de su padre, Humberto Janeiro. Además, Jesulín también comenta diversos aspectos de su día a día junto a su esposa, María José Campanario, y cómo afronta ella sus problemas de salud. Más tarde se aborda su faceta como padre y su exposición mediática y se recuerda su fugaz faceta como cantante, entre otros temas. Finalmente, su mozo de espadas y amigo de juventud, Manolo Mayán, se une al encuentro durante el almuerzo para rememorar anécdotas inéditas del extorero ubriqueño.

Antena 3 emite un nuevo capítulo de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Las chicas están en comisaría encerradas y confiesan a sus compañeros lo que sucedió con Emir. Doruk habla con su padre para que consiga un buen abogado y las chicas declaran. Tienen que conseguir que Emir retire la denuncia porque si van a juicio las pueden meter en prisión. El padre de Emir se entera de lo sucedido y decide ayudar a las chicas retirando la denuncia. La policía las deja libres. Por su parte, Akif se entera de que no les queda nada de dinero, después de haber invertido 300 millones de liras en el barco hundido. Transfiere todos sus bienes a la empresa de Nebahat para que no haya nada a su nombre y que no se lo puedan quitar. Akif también nombra a Suzan presidenta de la empresa para que sea la responsable por si hay algún litigio. Suzan se alegra mucho con la noticia, sin imaginarse las intenciones ocultas de Akif.

Cuatro emite un nuevo programa de ‘Focus’ a las 22:50 horas. 'Adictos al porno'. El programa aborda el impacto del consumo de pornografía en los jóvenes, un problema que preocupa a los expertos por los efectos que este tipo de contenidos puede tener en la población más joven y su posible relación con el aumento de agresiones sexuales. El espacio profundiza en esta realidad y aporta el testimonio de jóvenes que iniciaron a temprana edad el consumo de pornografía analizando con psicólogos y expertos en la materia. En plató, Ana Francisco cuenta con el análisis y la opinión de un nutrido equipo de colaboradores.

laSexta emite ‘Gunpowder Milkshake (Cóctel explosivo)’ a partir de las 22:30 horas. Mei es una niña china, verdadero prodigio de las matemáticas a sus 10 años de edad, que es secuestrada de su hogar en Nankin por las tríadas; el cabecilla de las tríadas, Han Jiao, la envía a Estados Unidos, donde servirá como 'contadora' de sus negocios de extorsión. Mei tiene una mente privilegiada y es capaz de hacer operaciones y recordar todo tipo de cifras sin necesidad de ordenadores, ni ningún tipo de rastro en papel. Un año después, Chang, el nuevo 'padre' adoptivo de Mei, la lleva consigo para que cuente los números mientras se dedica a sacar dinero de sus negocios de extorsión. Luke Wright es un luchador mediocre del circuito de artes marciales mixtas de Nueva Jersey. Cuando echa a perder un combate amañado, la mafia rusa decide dar ejemplo con él, asesina a su mujer y amenaza con matar a cualquiera con quien establezca cualquier tipo de amistad o relación. Ahora, Luke se encuentra en la miseria, sin hogar y completamente aislado de la sociedad, vagando por las calles de Nueva York como un fantasma, al borde del suicidio. Pero algo gordo empieza a cocerse cuando aparece en Nueva York Han Jiao, jefe de las tríadas, y le da a Mei un número secreto para que memorice. De camino a usar este número con algún propósito desconocido, Mei es secuestrada violentamente por la mafia rusa, que quiere la información que ahora guarda en su cabeza. Pero no son los únicos, el corrupto capitán Wolf del cuerpo de policía de Nueva York también está interesado en esa información. Mei consigue escapar, pero no podrá sobrevivir mucho tiempo por sí misma.