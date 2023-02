‘Déjate querer’ vuelve esta noche en el prime time de Telecinco (22:00 horas). Tras alejarse de la esfera pública durante un tiempo, Jorge Pérez, ganador de ‘Supervivientes 2020’, regresa a la televisión para conceder su entrevista más personal. En su conversación con Paz Padilla, el exguardia civil descubrirá aspectos desconocidos de su biografía, ahondará en las vivencias que han marcado su vida y dará conocer sus nuevos planes. Además de compartir con la presentadora cómo es la cara oculta de la fama, enviará un mensaje muy especial a Alicia Peña, su mujer, coach motivacional y madre de sus cuatro hijos, después de que ambos se vieran inmersos en una vorágine mediática. El programa también recibirá en su estreno también a Bertín Osborne, presentador, empresario y cantante que lleva más de cuatro décadas triunfando sobre los escenarios. Junto a Paz Padilla, con quien le une una estrecha amistad, mostrará su faceta más íntima y hará gala de su gran sentido del humor al rememorar vivencias y divertidas anécdotas de su vida. Asimismo, el artista sorprenderá a una de sus mayores fans, una mujer que ha vivido un momento de gran dureza en el ámbito personal.

Por su parte, La 1 de TVE programa un nuevo pase de ‘La boda de mi novia’ (22:05 horas). Para Tom (Patrick Dempsey) la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene éxito con las mujeres y sabe que siempre podrá confiar en su mejor amiga desde la universidad, la encantadora Hannah (Michelle Monaghan). Todo va bien hasta que Hannah se va seis semanas a Escocia por razones de trabajo; entonces Tom se da cuenta de que sin ella su vida está tan vacía que está decidido a pedirle que se case con él en cuanto vuelva. El problema es que cuando Hannah regresa está prometida y le pide a Tom que sea su "dama de honor"...

Un nuevo pase de ‘Perdiendo el este’ llega esta noche a Antena 3 (22:10 horas). Con mil trescientos millones de habitantes, y a punto de convertirse en la primera potencia económica mundial, China ha traspasado el tópico de país exótico de cultura milenaria, donde se come arroz con palillos y las erres se pronuncian eles, para convertirse en un país moderno y pujante, una nueva tierra de oportunidades en la que todo es posible. Por eso miles de jóvenes, hijos de una vieja Europa cada vez más vieja, cargan sus ambiciones en sus maletas y cruzan nueve mil kilómetros de distancia dispuestos, como los pioneros, a conquistar el Lejano Este. Pero no es nada fácil triunfar en una tierra que tiene un idioma, una cultura y unas costumbres que están a un mundo de distancia. Y no sólo geográficamente. Tras 'Perdiendo el norte' llegan las nuevas aventuras de la generación perdida, que en su búsqueda de fortuna por el Lejano Oriente se va a encontrar más perdida que nunca.

Por su parte, ‘laSexta Xplica!’ regresa esta noche a laSexta (21:30 horas), el nuevo espacio presentado por José Yélamo que busca dar respuesta a los interrogantes presentes en el conjunto de la ciudadanía. En un mundo cada vez más complejo, el formato se marca como objetivo el transmitir de una forma sencilla y pedagógica las claves de la actualidad a una sociedad que demanda respuestas. Para ello, recurrirá a diferentes analistas y expertos, formatos y lenguajes audiovisuales novedosos y los medios técnicos más avanzados. ‘laSexta Xplica’, que ocupará desde este sábado el espacio de ‘laSexta Noche’, contará con una plantilla de expertos en diversas materias que acudirán al programa en función de los temas que se aborden y que sean objeto de atención de la ciudadanía. El público presente jugará un papel destacado en el desarrollo del programa.

Además, la película ‘Transporter II’ llega al prime time de Cuatro (22:15 horas). El ex-mercenario Frank Martin (Jason Statham) lleva una vida totalmente diferente en Miami, pero no le quedará más remedio que volver a la acción cuando una familia cercana es secuestrada.