La 1 emite esta noche, a las 22:00 horas, ‘Passengers’. La película está dirigida por Morten Tyldum y está protagonizada por Chris Pratt y Jennifer Lawrence. En la pieza, un hombre despierta en un viaje de camino a un planeta lejano previamente a lo que debería.

Antena 3 programa hoy, a las 22:00 horas, ‘Infiel’. Esta semana, Volkan no para de interponerse en la relación de Aras y Asya para hacer todo lo posible para que no estén juntos y que el entorno no comprenda su amor.

Cuatro emite hoy, a las 21:30 horas, una nueva entrega de ‘Cuarto Milenio’. Iker Jiménez, Carmen Porter y el resto del equipo analizarán diferentes misterios y casos sin resolver que no han dado con una explicación concreta a través de las visitas de expertos.

Telecinco programa esta noche, a las 22:00 horas, una nueva gala del debate de ‘Supervivientes’. En esta entrega, Ana Luque explicará cómo se encuentra antes de regresar a España. Además, el cantante beret interpretará uno de sus últimos temas.

laSexta emite esta noche, a las 21:30 horas, ‘Prisioneros’. La pieza está dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal y Viola Davis. En ella, una familia se encuentra desesperada buscando a su hija con una de sus amigas, que no saben dónde se encuentran. A medida que pasa el tiempo, el pánico es cada vez mayor y la lucha más intensa