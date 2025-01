María Patiño se sincera por primera vez sobre su infancia en Galicia: «Solo en la aldea de mis abuelos me he sentido yo»

En medio de la polémica de su posible fichaje por TVE, que María Patiño ha querido aclarar diciendo que decidió rechazarla por pasar más tiempo con los suyos, la presentadora se ha pasado por la cadena SER para charlar con Mara Torres en el programa 'El Faro'.

Allí María Patiño habló como nunca sobre su infancia, que pasó en la aldea de Devesos en Ortigueira. «Mi abuelo era de los últimos artesanos de carros de vacas que hacía a mano y yo me montaba cuando recogía la hierba y me llevaba con las vacas para pastar», contó.

«Ahí me enamoré por primera vez de un venezolano siendo una niña, mis primeras peleas con las amigas...Mi abuela me marcó muchísimo. Mi abuela Lola», aclaró la periodista sobre sus años en Galicia.

Mara Torres quiso saber si para María Patiño esos veranos en Devesos fueron su sinónimo de «felicidad» y la presentadora lo tuvo claro. «No sé lo que es la felicidad, pero desde luego sé que no sufría, porque he sido muy sufridora y ahí no sufría. No competía y tenía una sensación de poder sentirme yo».

Unas vivencias en la aldea de sus abuelos que no quiere olvidar. «Nosotros, los tres hermanos, conservamos esa casa», confirmó.