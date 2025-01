Era un secreto a voces que ella misma confirmó hace unos meses y que por fin es ya una realidad. Lydia Lozano ha presentado por fin 'La venganza de la llorona' ,su libro en que narra toda su trayectoria profesional y se abre sobre algunos de los episodios más polémicos que ha vivido en televisión.

«Yo he escrito este libro porque peyorativamente me decían: 'Mírala, otra vez llorando, qué pesada la llorona, y ahora bailará un 'chuminero''. Es la venganza a todos los que se han reído de mis lloros», explicó en la presentación del libro que hizo en 'Ni que fuéramos shhh'.

En el libro, la periodista no se corta en hablar de nada e incluso, en uno de los episodios, se sincera sobre su ruptura de amistad con Rocío Jurado, que fue por defender a Antonio David Flores en televisión.

«Fue despedido un día después del estreno del primer capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Al principio me quedé en 'shock', pero finalmente agradecí que desapareciera de mi vida: me he sentido manipulada por él», reveló también sobre el fin de su amistad con el exguardia civil.

Además, en esta parte del libro, revela por fin lo que Carlota Corredera nunca contó sobre la emisión del documental de Rocío Carrasco que marcó un antes y un después. «Lo único que lamento de todo lo que sucedió, además del dolor que yo hubiera podido causar con mis palabras, es que Carlota Corredera fue un daño colateral. Todo aquello dejó un regusto extraño en el ambiente del que tardamos en recuperarnos», relata la periodista, dejando claro que la presentadora sí sufrió las consecuencias de la emisión.