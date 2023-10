La crítica de Monegal: Sarcasmo a todo gas, ¡Puigdemont ya está en España!

Vistas como están las negociaciones para la investidura, el humor televisivo vive momentos de esplendor sarcástico. Aprietan el acelerador de la sátira. Dos programas de televisión acaban de situar a Carles Puigdemont en España. Y lo han invitado, clonándolo en clave de esperpento despendolado.

Un Puigdemont interpretado por Carlos Latre llegó a ‘El hormiguero’ (A3) en el portamaletas del coche que iban a sortear. Dijo: "Vengo de Waterloo, en el maletero, porque hay más espacio que en Ryan Air y me siento más independiente". Le premiaron con grandes carcajadas. A la misma hora, otro Puigdemont, parodiado por Raúl Pérez, llegó a ‘El intermedio’. Enseguida sonó su teléfono y exclamó con alegría: «¡Ay! ¡Es Pedro Sánchez!». ¡Ahh! Mantuvieron una conversación muy cordial. Puigdemont le agradeció mucho a Sánchez que le hubiese mandado el pasaporte, pero le pidió a ver si era posible tener otro que no ponga ‘nacionalidad española’. Aquí también hubo muchas carcajadas. Atentos a estos sarcasmos que los humoristas de la tele nos deparan. No solo son risas y jolgorios intrascendentes y triviales. Muchas veces este ingenio socarrón, aparentemente disparatado, es premonitorio. Nos dibuja lo que tarde o temprano va a pasar.

Respecto de la ‘propuesta de amnistía’ que presentó ayer Sumar en acto público, el contraste televisivo ha sido notable. En ‘Antena 3 Noticias’ señalaban –yo creo que disfrutando– que el pliego de folios de la propuesta ni siquiera llevaba el logotipo de Sumar; añadieron inmediatamente la declaración del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, diciendo: «No es el documento ni la posición del partido socialista»; y finalmente también el aviso de Patricia Plaja, portavoz del Govern: «No parece que la mejor manera de contribuir a la negociación sea hacer un acto público». O sea, en A3 nos transmitían que esta propuesta de Sumar es asilvestrada, y no parece apoyada ni por el PSOE ni por la Generalitat. En el ‘TN vespre’ de TV3 el clima era todo lo contrario. Se palpaba un confort muy disfrutable. Parecían satisfechos con este documento. Resaltaban que ¡hasta cinco penalistas de todo el Estado español lo avalan! Nada dijeron del mensaje de Bolaños. Ni del aviso de Patrícia Plaja. ¡Ah! La tele sigue siendo un lugar chocante. Miras un informativo, luego miras otro, y cualquier parecido es pura casualidad.