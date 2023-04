La crítica de Monegal: Laporta y la ‘catalanidad’, Madí y el Ródano, ¡ahh!

No ha pasado inadvertida en las cadenas nacionales la estrategia de Laporta de envolverse en la ‘catalanidad’ para camuflar sus responsabilidades. Josep Pedrerol en ‘Jugones’ (La Sexta) lo señalaba a toda pantalla. Es una imagen de gran patetismo conceptual.

Debería estar penado con cárcel que los líderes de cualquier estamento o sociedad usen ‘la catalanidad’ como coartada. Ni Cataluña, ni los catalanes, somos el disfraz de nadie, Advierte Albert Sáez, director de EL PERIÓDICO, del grupo Prensa Ibérica, en su ‘Newsletter’, que Laporta intenta imitar lo que hizo Pujol durante tantos años. En efecto, Pujol trabajaba el victimismo con rara habilidad. Cuando le investigaban a él o a su ‘family’, era España contra Catalunya, pero cuando viajaba a Madrid se entendía bien con Aznar y hasta con el amigo del pupitre que entonces mandaba en Telefónica.

Lo de Laporta, a su lado, es una torpe imitación, nada más. Carga contra el Madrid y a la vez mantiene con Florentino fraternales y fabulosas expectativas de negocio (Superliga). En estos casos de martingalas monetarias lo mejor es el seguimiento de la pasta. No solo los pagos a Negreira, también las ’mordídas’ y comisiones que suelen acompañarlos. Como decía ayer en ‘Todo es mentira’ (Cuatro) Josep María Minguella, que lo sabe todo del Barça: "Aquí montaron una bicicleta y unos cuantos se han dedicado a pedalear".

MADÍ Y EL RÓDANO .– No habíamos comentado todavía la entrevista a David Madí en ‘Els matins’ (TV-3). Contó que han archivado la causa contra él porque no han encontrado nada. Estoy con Madí. Pensar que van a encontrar algo contra quien fue colosal cerebro y estratega de Mas es subestimarlo. Pero lo mejor fue al final, cuando dijo: "¡El problema del agua en Cataluña se arregla con el trasvase del Ródano!". ¡Ahh! De lo del Ródano ya no me acordaba. Eso comenzó a moverlo el sector negocios de Convergència en los 90, y luego en aquel pintoresco ‘think thank’ que manejaba Prenafeta: la Fundació Catalunya Oberta. Se excitaban ante ‘business’ tan extraodinario. Acueducto faraónico desde Francia, canon por cada litro trasvasado... Una pasta gansa de verdad. Comisiones bárbaras. Lamentablemente el Ródano es un río con un nivel de contaminación radioctiva y de metales pesados que hasta hay tramos con letreros que ponen ‘Prohibido pescar’. Pero no seamos cicateros. Como negocio puede ser apoteósico. Ánimo.