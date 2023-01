La crítica de Monegal | Divorciada castigada y chófer en apuros

Hace días que no hablamos de Tele 5. Vive un amargo 'Via Crucis'. Casi nada le funciona. La papilla barata que durante más de 20 años ha ido dispensando para consumo público parece que ya no es del gusto de la audiencia que la sigue.

Y para acabarlo de arreglar se producen guerritas internas, entre programas, como ese cabreo y disgusto que le ha sobrevenido a la presentadora Emma García (programa ‘Fiesta’) porque la señora Aldón se acaba de divorciar de Ortega Cano y la exclusiva la ha dado el programa de 'Ana Rosa'. Estos temas de cotilleo simple tienen muy poco recorrido analítico, es verdad, pero en este caso es resaltable la sesión que le propinaron a la señora divorciada cuando este domingo estuvo en ‘Fiesta’. La sentaron en el centro del plató, en silla giratoria, y tod@s puestos a su alrededor, incluida la propia Emma García, procedieron a interrogarla con férrea actitud. Le reprochaban que siendo colaboradora habitual de este programa no les haya dado a ellos la exclusiva de su divorcio, le afeaban que fuera tan desconsiderada, la culpaban de no ser generosa con sus compañer@s después de tanto tiempo cotilleando juntos, y ante aquella amonestación colectiva la recién divorciada Aldón se asustó y dijo temer que le pegasen un tiro. Como planteamiento escénico fue vistoso: la inculpada, sentada, dando vueltas en la silla, y el resto lanzándole perdigonadas de sal desde los 360 grados del círculo. Pero aunque en ‘Fiesta’ estén enfadados con la divorciada, y la castiguen, en T-5 hay alivio. Al menos la exclusiva la han dado en ‘Ana Rosa’ y el imperio no ha perdido una noticia de esta colosal envergadura. Hay otro ejercicio de castigo sobre el que también está trabajando T-5 estos días. Se trata de Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, al que acusan de traidor. Este conductor lleva casi 30 años al servicio de la Campos. No solo lleva su coche, al parecer también es su hombre de confianza, bastón de apoyo en los momentos duros. Aseguran en ‘Sálvame’ y en el ‘Deluxe’ que este chófer filtra información íntima. Incluso que graba secretamente a toda la ‘Campos family’. ¡Ahh! Confía T-5 que proyectando sus escuadras cotillas sobre Gustavo, conseguirán desvelar grandes enigmas. Decía Agatha Christie que detestaba las novelas de misterio en las que el culpable es el chófer. Recurso fácil. Falta de talento narrativo.