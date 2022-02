La crítica de Monegal | MAR, el 'sherpa' de Ayuso, merece entrevista

Después de que la señora Ayuso dinamitase a la actual cúpula genovesa del PP, he visto en la tele unas prodigiosas confluencias en el relato de lo sucedido. Programas que normalmente construyen mensajes distintos sobre la actualidad política, en esta ocasión han coincidido en la manera de enfocar el conflicto. Espacios de mirada política tan divergente como las ‘Noticias’ de A-3 TV, las de ‘La Sexta Noticias’, los ‘Telediarios’ (TVE-1), ‘Al rojo vivo‘, ‘Las claves del siglo XXI’ (TVE-1), o ‘La Sexta noche’, en todos ellos, el foco principal y culposo lo han dirigido sobre Ayuso y su contrato de mascarillas a su hermanito. Ha interesado mucho menos, en cambio, la acusación de espionaje contra cúpula genovesa del PP.

Tampoco han merecido gran analítica los avisos que ha lanzando el presidente de Galicia Núñez Feijoo, advirtiendo que si la guerra no acaba, habrá que ir a un congreso extraordinario del PP, o sea, lo más pronto posible. ¡Ah! Que el barón más principal del PP hable de 'congreso extraordinario’ parece que no ha interesado resaltarlo.

Eso tiene sus claves ocultas. De la galaxia de tertulianos que obedecen consignas –no son todos, pero sí muchos– unos saben que a Pablo Casado no le interesa un Congreso, por temor a perder la silla; y otros saben que a Pedro Sánchez tampoco le interesa que cambien a Casado, un rival sin magnetismo ni tirón popular. Por eso el relato que nos transmiten ambas orillas de las tertulias de la tele, esta vez ha coincidido: la mala es Ayuso. ¡Ah! No sabría decirles si es la maldad personificada, o la bondad más sublime. Me limito a contarles las maravillas del arte televisivo.

Y en este relato, casi unánime, ya se ha señalado, en distintos platós, el nombre de Miguel Ángel Rodríguez (MAR) como gran estratega, mentor, y controlador de toda esta voladura. Estoy de acuerdo, MAR es de abrigo. Y además es listísimo. Un opinador de ‘La Sexta noche’ advertía: «En la cabeza de MAR solo hay una cosa: llevar a esa señora a la Moncloa». En efecto, no se monta una guerra para cortar solamente la cabeza del secretario Teodoro. Esta foto que hoy les pongo se la puse en junio de 2021, cuando Bertín (T-5) visito a MAR y a Ayuso. Es hermosísima. El ‘sherpa’ guiando a la intrépida montañista. Yo creo que es urgente que a MAR la tele le haga una entrevista. Quizá ir a ‘divertirse’ a ‘El hormiguero’ sería oportuno.