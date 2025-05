Carlos Sobera se queda sin palabras con la historia de un soltero de 'First Dates': "A lo mejor no tendría que haber venido"

'First Dates' es uno de los programas más populares de España. Cada noche, miles de españoles se sientan ante el televisor para descubrir las nuevas historias de amor de las personas que acuden al show presentado por Carlos Sobera para encontrar pareja y que se emite en Cuatro. Pero no todas tienen un final feliz.

En cada episodio se presentan varias parejas que viven una cita a ciegas en el famoso restaurante del programa. Antes de conocer a su pretendiente, suelen mantener una breve charla con Carlos Sobera para explicar quiénes son y qué los ha llevado hasta 'First Dates'. A veces, las historias son tan surrealistas que el presentador casi no sabe cómo reaccionar.

Eso es lo que ocurrió con un soltero llamado Fran, de 38 años y empleado en un estudio de tatuajes. El hombre explicó a Sobera que tan solo llevaba sin pareja 15 días, ante lo que el otro no pudo ocultar su asombro. "Dos semanas y ya estás aquí. ¿Al día siguiente llamaste a 'First Dates'?", le preguntó Sobera. "Por la tarde", respondió Fran, "A lo mejor no tendría que haber venido, pero es que lo necesitaba. Necesitaba hacer otras cosas".

Una cita feliz

A pesar de esta impactante confesión, la cita de Fran fue sobre ruedas. Su pareja fue un hombre de 36 años llamado Pedro, tatuador y peluquero como él, y congenieron bien gracias a sus aficiones compartidas. "Físicamente está hermoso", admitía Pedro sobre su cita.

La reciente ruptura de Fran no pasó desapercibida durante la cena y aunque a Pedro le pareció que había pasado muy poco tiempo, quiso conocer más detalles de la relación. Según contó el soltero, alguien se había interpuesto entre ellos y había habido una infidelidad.

Finalmente, acordaron volver a verse en Almería, la localidad donde vive Pedro, y con la promesa de que este le haga un nuevo tatuaje a Fran.