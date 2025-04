Bustamante anima a todo el mundo a visitar Vigo este fin de semana por un especial motivo: «¡Yo igual voy!»

Uno de los programas más conocidos de la Televisión de Galicia (TVG) es sin duda Land Rober Tunai Show. Presentado por el humorista Roberto Vilar, el show arrancó en el año 2009 y tras un parón, su emisión se retomó en 2015.

Cada noche, el plató de Land Rober se llena de sketches humorísticos y actuaciones musicales en directo en compañía de los colaboradores habituales, como Eva Iglesias, y las celebridades que acuden de invitadas al programa. Anoche, el famoso invitado fue David Bustamante, que dejó grandes momentos para el público y para sus fans.

El cantante disfrutó al máximo su paso por el programa y lo dio todo; desde cantar Dos hombres y un destino mientras Roberto Vilar hacía los coros hasta contar chistes. Pero si algo sorprendió a los espectadores fue la recomendación que el cántabro lanzó en directo: animó a todo el mundo a acudir a Vigo este fin de semana.

«De aquí tiro para allá»

Bustamante no se lanzó a recomendar una visita a Vigo este finde por casualidad. El motivo es que su pareja, la bailarina Yana Olina, está participando como jurado en el evento de baile Vigo Porté.

«¡Yo igual voy! De aquí tiro para allá», afirmaba el artista. El cantante contó que Vigo Porté aunará a miles de bailarines y estilos de baile y no dudó en recomendar a todos los espectadores su visita. «Mi club de fans va a ir», contó.

El evento tiene lugar desde este viernes en el Auditorio Mar de Vigo. «Id a ver a Yana Olina o lo que es lo mismo... a la jefa», declaraba Bustamante.

Bustamante y Yana Olina

David Bustamante y Yana Olina se conocieron en el programa 'Bailando con las estrellas', donde el de San Vicente de la Barquera y la bailarina eran pareja artística. El roce hizo el cariño y desde 2018 son pareja también sentimental.

«Yo de bailar no tenía ni idea, pero como me gustaba la profesora, le metía una caña que no veas», bromeaba anoche en 'Land Rober'.