Belén Esteban señala a la persona que la echó de Telecinco: "No fue Ana Rosa"

El fin de 'Sálvame' todavía colea. Año y medio después de la decisión de Mediaset que hizo retumbar el panorama televisivo, los entresijos de la operación todavía siguen suscitando mucho interés y sus protagonistas, tras un tiempo en silencio, empiezan a hablar alto y claro de lo ocurrido.

De todo el elenco de 'Sálvame', si hay alguien que destaca por no callarse nunca es Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' era y es una de las mayores estrellas de la televisión y, tras 14 años en antena, salió por la puerta de atrás y con la sensación de 'algo no nos están contando'.

Ahora, con ya más de 500 días para digerir el luto, Belén Esteban ha concedido una entrevista y ha hablado sin tapujos de todo lo sucedido. Lo hizo en el podcast de 'Querido Hater', presentado por Malbert, al que confesó: "Salí de Telecinco con la cabeza muy alta. A lo mejor hay gente que ahora puede salir con la cabeza tan alta...", dijo nada más empezar.

Belén Esteban desvela quién la despidió de Telecinco

Belén Esteban y Malbert en el podcast 'Querido Hater' / YOUTUBE: QUERIDO HATER

Una de las críticas que más se repetían respecto a 'Sálvame' era que solo fomentaba la 'telebasura', algo que propició su cierre. Sin embargo, Belén Esteban tiene clara su postura al respecto: "No es telebasura. Para mí se llama entretenimiento. Es a lo que estamos, a entretener. Porque 'Sálvame' no lo veía nadie, pero ahí están los datos... Hemos estado 14 años todos los días con unos números de audiencia que ahora no los tienen. Han ganado mucho dinero con nosotros. Yo también lo he ganado, pero ellos más".

Su pensamiento se aleja de que las audiencias motivasen el fin de 'Sálvame' y se acerca más a la teoría de la "mano negra". Además, tiene una ligera idea de quien fue: "Sinceramente, yo creo que fue... No Ana Rosa, pero sí la gente del equipo de Ana Rosa".

Sin embargo, no cierra la puerta a una vuelta a Telecinco. "Creo que volveré. Estoy convencida. Tiene que pasar todavía tiempo, pero vamos a ir. Hay gente que se tiene que ir de esa cadena. Hay gente arriba que no sabe gestionar", dijo sobre un posible regreso a la que fue su casa.