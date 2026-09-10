Televisión
‘Octavio e os seus animaliños’ e ‘Desaparecidos’, grandes apostas da TVG na súa nova tempada
Os dous formatos de Producciones Celta, entre as principais novidades da grella da canle autonómica, presentada na Coruña
Mellor á galega, a programación de outono da Televisión de Galicia (TVG), vestiuse de gala, onte, na sala Pelícano da Coruña, onde se desvelaron máis dunha ducia de novos contidos de entretemento que abranguen ficción, actualidade, realities, deportes e historia. Octavio e os seus animaliños e Desaparecidos, formatos de Producciones Celta, destacan entre as grandes apostas da canle autonómica para a tempada que comeza.
A TVG deu a coñecer a súa nova grella cun musical presentado por Xosé Ramón Gayoso, a coruñesa Laura Boado e Arturo Fernández, e que se emitirá o venres á noite.
Telerrealidade
A canle pública apostará nesta nova tempada pola proximidade e o ton optimista ao amosar a vida real de persoas anónimas e famosas en cinco realities. En Octavio e os seus animaliños, de Producciones Celta, o coñecido experto en conduta animal Octavio Villazala abrirá as portas do seu centro. Orgullo de familia, pola súa banda, achegará a realidade e as raíces de tres familias xitanas. Bos hábitos convidará a mirar aos curas desde o seu lado máis persoal e a súa interacción coa contorna, mentres que, coa ollada posta no rural, O campo é noso seguirá o día a día de mozos e mozas agricultores e gandeiros. Ademais, a artista Pili Pampín será a protagonista xunto coa súa familia en Planeta Pampín.
Coñecemento e investigación
A TVG ten prevista a estrea este outono dun espazo cunha clara vocación de servizo público, Desaparecidos, tamén de Producciones Celta, que intentará atopar respostas aos centos de casos de desaparicións sen causa aparente e que se suma ao programa de investigación Expediente oculto.
Por outra banda, a historia como nunca se viu chegará á grella da canle autonómica galega con Os Crononautas, un espazo presentado por David Vilares e Trisha Fernández que viaxará no tempo para coñecer momentos clave da nosa historia, con recreacións de grande impacto visual, apoiadas no uso da intelixencia artificial (IA).
A ficción propia viaxará ao pasado en Clínica Miranda, produción ambientada na Pontevedra dos anos 60; a crónica negra recente é o xénero de O asasino do pelo roxo, unha miniserie que descobre a historia real dun caso da recente crónica negra de Galicia; e, ademais, moito humor en Millonarios, formato de comedia que segue as divertidas situacións da vida de ricos de dous millonarios por accidente, con Xosé Antonio Touriñán e Eva Iglesias como protagonistas.
Divulgación
Os espazos de decoración e rehabilitacións terán tamén un oco na nova programación da TVG con Casa de cor e Galicia bonita, que se verán complementados con A miña casa ten flow, no que Yayina Torres desenvolverá reformas orientadas a mellorar a funcionalidade dos espazos. No apartado da divulgación, destaca a estrea de Conexión segura, programa de investigación que se introducirá no lado oculto da internet para revelar como operan os cibercarrachos e, sobre todo, como hai que protexerse deles. Ademais, Mirada allea achegará as historias de persoas que deciden asentarse en Galicia, mentres que Cos pés no mar dará a coñecer as historias de persoas que fan unha aposta vital polo mar.
Seguen os clásicos
Xunto con todas estas novidades, a TVG continuará ofrecendo aos espectadores os clásicos comandados por Luar e Land Rober, aos que se lle suman novas temporadas de Bailamos anónimos, A liga dos cantantes extraordinarios, Talentos extraordinarios e A orquestra perfecta.
Tamén se seguirá gozando das novas entregas de espazos queridos polos espectadores como Curando o mundo, protagonizado polo cirurxán coruñés Diego González Rivas, ou Latitude galega, así como os magazines que achegan en directo o día a día de Galicia: O termómetro, Hora galega, En compañía de Loli e Tarde piaches, neste último caso, nas fins de semana.
Máis deporte
O compromiso co deporte galego poténciase na nova tempada da TVG e AGalega.gal, coa emisión en aberto dun partido por xornada da Primeira RFEF grupo primeiro, con cinco equipos galegos: Fabril Deportivo, Rácing de Ferrol, Club Deportivo Lugo, Unión Deportiva Ourense e Pontevedra. A canle pública seguirá de preto tamén ao Celta Fortuna, o filial celeste que debuta na Segunda División, e do que retransmitirá unha ducia de partidos ata maio do 2027.
Os domingos ao mediodía será a quenda do baloncesto. Cada xornada emitirase un partido da Liga Endesa con presenza galega: Leyma Coruña, Monbus Obradoiro e Río Breogán. En total, serán retransmitidos seis derbis e 34 encontros da competición regular. A G2 ofrecerá, tamén, os partidos europeos do Río Breogán.
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