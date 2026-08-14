Jesús Cintora pasa las vacaciones en Vigo, ciudad natal de su pareja, la también periodista Rocío Delgado, antes de su nuevo curso televisivo

Vigo se ha convertido este verano en el centro de operaciones de Jesús Cintora y Rocío Delgado. La pareja de periodistas aprovecha los últimos días antes de un septiembre especialmente movido en lo profesional para recorrer Galicia y el norte de Portugal, con la ciudad natal de Delgado como base de unas vacaciones que ellos mismos han ido documentando en sus redes sociales.

Las imágenes publicadas en Instagram dibujan un itinerario muy reconocible para cualquier vigués: mar, playas de Vigo y Nigrán, escapadas al otro lado del Miño y alguna incursión más larga por Galicia. La pareja ha pasado por Vigo y su entorno, pero también por Caminha y Oporto, dos de sus destinos portugueses.

Jesús Cintora, en Caminha / @jesuscintora Instagram

Rocío Delgado resumía el espíritu de estos días con una frase en sus redes: «Vacaciones. La vida pirata. Exprimiendo momentos», antes de añadir un muy gallego «galiciamente». Cintora, por su parte, ha compartido distintos momentos de un verano que tiene algo de paréntesis, porque la vuelta a Madrid llegará antes de que termine agosto.

De las Rías Baixas a Santiago, pasando por Portugal

A las jornadas junto a la ría se han sumado, según las publicaciones de Instagram, playas del área de Vigo y Nigrán, además de Caminha, localidad portuguesa situada a apenas unos kilómetros de A Guarda. En otra de las instantáneas, Cintora aparece de noche en Oporto, con el puente de Dom Luís I y la ribera del Duero como fondo.

La ruta también ha tenido parada en Santiago de Compostela, concretamente en el entorno del Monte do Gozo, coincidiendo con uno de los acontecimientos del verano: el eclipse solar del 12 de agosto.

Fotos de Cintora colgadas en sus redes sociales de sus paradas vacacionales: Vigo, Oporto, Nigrán, Caminha y Monte do Gozo (Santiago). / Instagram

Un recorrido que continúa mirando hacia el mar. Una de las imágenes más familiares muestra una puesta de sol desde una playa de Nigrán, en compañía de los sobrinos de Cintora, en una escena que resume el tono de estos días: vacaciones familiares, sin grandes artificios y con Galicia como escenario principal.

El descanso llega, además, en un momento peculiar para los dos periodistas. Cuando comenzaron estas vacaciones ya se conocía el nuevo destino televisivo de Cintora. El gran movimiento profesional de Rocío Delgado, en cambio, se ha hecho público prácticamente en mitad del viaje.

Jesús Cintora cambia «Malas lenguas» por las mañanas de La 1

Jesús Cintora, de 49 años y natural de Ágreda (Soria), afrontará a la vuelta de Galicia uno de los cambios más visibles de la nueva temporada de RTVE. El próximo lunes 24 de agosto se incorporará a «Mañaneros 360», donde compartirá la presentación con Adela González. Sustituye a Javier Ruiz, que ha dejado la cadena pública para asumir la dirección editorial de La Séptima. RTVE ya ha anunciado oficialmente su llegada al matinal.

Cintora llega a las mañanas después de ponerse al frente de «Malas lenguas», el espacio de actualidad que comenzó en La 2 y terminó ganando también presencia en La 1. En sus últimas emisiones antes de las vacaciones figuraba además como uno de los directores del programa.

Rocío Delgado, de Vigo a La Séptima

Si el regreso de Cintora ya estaba encarrilado antes de las vacaciones, Rocío Delgado acaba de conocer su próximo destino profesional. La Séptima anunció este jueves el fichaje de la periodista viguesa, que será una de las caras de la nueva cadena y se pondrá al frente de un programa diario.

Selfie de la pareja. / X

Delgado, de 41 años, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y tuvo uno de sus primeros contactos con la profesión precisamente en Vigo, en Atlántico Diario. Después trabajó en Antena 3 Noticias y en 2008 se incorporó a Telemadrid, donde desarrolló buena parte de su carrera durante cerca de quince años. Allí fue reportera y presentadora de «Telenoticias 2» y estuvo al frente de espacios como «Escenario Madrid», «Juntos» y «Desmontando Madrid».

En 2023 dio el salto a TVE con la primera etapa de «Mañaneros», entonces presentado por Jaime Cantizano, y participó también en el programa de divulgación «Curiosity» de La 2. Ese mismo año regresó a Galicia para presentar en TVG «Xuntos en directo». Más tarde pasó a las mañanas de la autonómica con «O Termómetro», magazine diario que ha presentado junto a Bernardo Montaña. La propia CRTVG la mantenía este verano al frente del espacio.

Su fichaje por La Séptima devuelve ahora a la periodista viguesa a un proyecto de ámbito nacional. La nueva cadena tiene previsto comenzar sus emisiones el 5 de noviembre y presentar sus principales contenidos y rostros el 7 de septiembre en el FesTVal de Vitoria.