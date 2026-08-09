La viguesa María Castro se une al elenco de Barrio Esperanza

RTVE ha comenzado en Madrid el rodaje de la segunda temporada de uno de sus éxitos de este último año, Barrio Esperanza, cuya segunda entrega llegará con grandes novedades, entre ellas la incorporación al elenco de una reconocida actriz gallega.

Producida por Globomedia en asociación con RTVE y creada por Iván Escobar y Antonio Sánchez Olivas, la serie narra la historia de Esperanza Artigas, una maestra que sale de la cárcel y que comienza a dar clases en el colegio de su barrio teniendo que lidiar con los prejuicios de los padres, la situación de un profesorado desbordado o los problemas sociales, todo ello desde la emoción y el humor.

Un éxito desde su estreno

Desde su estreno en el mes de abril, la ficción de RTVE pronto se hizo un hueco en el prime time, conquistando a la audiencia. Su primer episodio reunió a 1,6 millones de espectadores y un 15% de cuota de pantalla, siendo el mejor estreno de una ficción nacional semanal de los últimos cuatro años.

En el conjunto de su emisión en La 1, el consumo en diferido, RTVE Play y Clan, la serie ha superado los 10,8 millones de espectadores únicos, alcanzando al 22,7% de la población y consolidándose como una de las producciones más destacadas de la temporada.

Nuevas incorporaciones

De cara a esta nueva temporada, la serie incorpora a varios nuevos personajes, entre ellos la gallega María Castro. La actriz viguesa da el salto al prime time de RTVE desde otro de los grandes éxitos de la cadena, La Promesa, para sumarse a la trama de Barrio Esperanza.

La actriz viguesa María Castro se suma al elenco de 'Barrio Esperanza' / RTVE

También se sumarán a la segunda temporada el malagueño José Pastor (La Tregua, Entre Tierras) y la cubana María Isabel Díaz (Volver, Patria).

Los nuevos capítulos volverán a contar con Mariona Terés como Esperanza, que regresará en los nuevos episodios para encauzar de nuevo su vida como profesora, tras haber superado el revés que la devolvió a la cárcel por un error en el último episodio de la temporada uno; mientras que otros nombres como Alejo Sauras, Mariano Peña, Ana Jara, Laura de la Uz o Guillermo Campra también repetirán en la segunda entrega.

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Un fotograma de 'Barrio Esperanza' / RTVE

Además de ser una de las pocas ficciones televisivas españolas que se adentra en el universo de la enseñanza, Barrio Esperanza ha calado entre los espectadores gracias a su tono vitalista de comedia social, que permite abordar desde el humor y la emoción temas presentes en el día a día de los centros educativos: bullying, diferencias sociales, falta de recursos, altas capacidades, integración o problemas familiares que afectan al alumnado.

Fuente: El Correo Gallego