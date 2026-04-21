Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingresos urgentes residenciasRetornadosEscalada de preciosTrenes suspendidosMiguel Méndez
instagramlinkedin

'A grande escolla', esta noite na TVG

Patxi Salinas volve a Galicia: «Vigo é o sitio no que fun máis feliz»

O exfutbolista, moi querido e admirado pola súa etapa como capitán no Celta, tentará no programa desta noite de 'A grande escolla', na TVG, atopar o rabaño perfecto para a súa leira en Mutriku

La presentadora Noelia Rey conversa con el exceleste Patxi Salinas, en un momento del programa 'A grande escolla'. / TVG

R. V.

Patxi Salinas é o gran protagonista desta noite en A grande escolla na TVG, nun episodio marcado polo humor, a retranca e moita complicidade co público galego. O exfutbolista, moi querido e admirado pola súa etapa como capitán no Celta, regresa a Galicia cun reto tan peculiar como persoal: atopar o rabaño perfecto para a súa leira en Mutriku.

A idea xorde dunha necesidade persoal, pero tamén emocional. «Teño unha pequena leira en Euskadi e, como estiven tantos anos aquí, quero ter algo autóctono», explica. Galicia non é un lugar calquera para el. «Vigo é a miña casa, é o sitio no que fun máis feliz. Aquí atopei a felicidade», lembra con emoción, evocando paseos por Samil ou visitas a Baiona. «Xamais podería agradecerlle a Vigo o que me deu», engade, recordando tamén aquel momento delicado no que chegou ao Celta. «Txetxu Rojo díxome que ía ser o tío máis feliz en Vigo… e creo que ata quedou curto».

O contacto con Noelia Rey arrinca cunha chamada directa e clara: «Quería algúns animais para a eira», lánzalle. A partir de aí, ponse en marcha a maquinaria do programa. O ton, iso si, queda marcado dende o inicio polo carácter do vasco, cun humor e unha retranca que encaixan perfectamente co espírito galego. Cando Noelia lle propón viaxar en avión, a resposta é inmediata: «Avión? Son de Bilbo, eu vou en coche, que chego antes». E engade, sincero: «Viaxo moito en avión, pero dáme pánico e prefiro ir en coche». Dúas horas e media di que lle leva ir de Euskadi a Galicia.

A cita ten lugar en Boborás, onde Patxi tamén fala daquela chegada a Galicia no 1992. «Era a miña primeira viaxe fóra de Bilbo, recordo aqueles anos con moito cariño. Pasei os mellores anos da miña vida en Vigo, con moita diferenza», confesa. O vínculo co Celta permanece intacto —segue sendo socio— e mesmo mira con certa envexa as novas xeracións: «Cando vexo a Aspas ou a Borja Iglesias, ás veces penso… por que non nacería 25 anos despois?».

Coa emoción aínda presente, chega o momento de coñecer as propostas. Noelia preséntalle un catálogo con tres opcións de rabaños moi diferentes: ovella galega, cabras e porco celta. A reacción de Patxi é inmediata: «Encantáronme! Os tres non podo levalos?».

60 ovellas galegas en Nogueira de Ramuín

A primeira proposta chega dende Nogueira de Ramuín da man de David González: un rabaño de 60 ovellas galegas, unha raza autóctona que estivo en perigo de extinción e que hoxe se está a recuperar. «O monte galego formouse grazas ás ovellas e cabras galegas», explica o pastor, destacando a súa importancia histórica. Trátase dun animal resistente, ben adaptado e cunha boa capacidade produtiva, especialmente no que respecta á la.

O detalle non pasa desapercibido para Patxi, que incluso repara na boina feita con esa la que leva David. «Se a tinguimos de negro, temos unha txapela!», bromea. Á hora de calcular o prezo, lánzase alto: 500 euros por exemplar fronte aos 150 reais. «Veño un pouco agrandado», recoñece entre risas, mentres David agradece a valoración. Na reportaxe posterior, coñecemos mellor o traballo do gandeiro e as virtudes da raza: «Aproveitan todo, non teñen problemas de enfermidades, son moi boas nais e independentes. Teñen moi boa xenética». Incluso a carne destaca: «Unha vez que a probas, xa non comes outra».

O humor aparece tamén cando o fútbol entra na conversa. David confesa que «é máis de Julio Salinas que de Patxi», o que provoca a reacción inmediata do exfutbolista: «Pero como? Nesta vida hai que saber mentir! Faime a pelota, home!».

En Moaña, 160 cabras

A segunda proposta chega dende Moaña con Susa Rúa e un impresionante rabaño de 160 cabras. «O mesmo rozan a leira que che dan leite para o almorzo», explica, destacando a súa versatilidade. Son animais rústicos, obedientes e moi útiles tanto para o mantemento do terreo como para a produción leiteira.

Patxi conecta rapidamente coa proposta. «Cando era rapaz muxía moito na casa dos meus avós en Burgos», lembra. A idea de retomar ese contacto co rural sedúceo: «Volver a esa etapa, con 60 anos, e aprender algo novo, e sendo animais meus… Animaríame, encantado da vida!». Ademais, o factor emocional suma puntos: Moaña é a terra de Iago Aspas, «o noso ídolo», como el mesmo di. Ademais, as cabras deixan a herba «mellor ca Balaídos», bromea el, incluso «para xogar a Champions», engade Susa.

Coa estimación do prezo volve errar, mais polo baixo: di 100 euros, a metade do que vale cada cabeza do rabaño de Susa. Na visita á granxa, descubrimos as vantaxes deste rabaño de cabras murciano-granadinas, «unha raza moi leiteira», cun produto de «alta calidade» co que elaboran queixos, iogures ou kéfir. Un modelo completo que esperta o interese do vasco.

15 porcos celtas en Cenlle

A terceira proposta chega dende Cenlle con Lucas Cabanelas e o seu avó Luís, que presentan unha grea de 15 porcos celtas. «É unha boa escusa para xuntarte cos amigos e facer unha churrascada», apunta Lucas, captando rapidamente a atención de Patxi. Trátase dunha raza autóctona, criada en liberdade, cunha carne máis vermella, xugosa e de gran calidade.

Luís, coa autoridade da experiencia, deféndeo con contundencia: «Levo moitos anos con animais, pero a carne do porco celta é distinta, é indiscutible. Patxi asente: «Fala a voz da experiencia». Á hora de poñer prezo, queda preto: 350 euros fronte aos 400 reais. «Son de Bilbo, non vou tirarme atrás polo prezo. Se hai que pagar 30, pagamos 40», di entre risas.

A visita á granxa revela un modelo de cría en liberdade e un proxecto familiar con forte carga emocional. Luís fala visiblemente emocionado pola ilusión e o esforzo do seu neto en traballar no gando. «É un neto, un compañeiro e un amigo. Éo todo». Un momento que tamén impacta ao futbolista.

Coas tres propostas sobre a mesa, a decisión complícase. Tanto convidados como o futbolista comparten un xantar de luxo, en que non faltan produtos traídos polos propios gandeiros. Non fai máis que aumentar a dúbida. «Se a cousa era xa difícil, agora é peor», admite Patxi. Pero só unha opción será a elixida. A grande escolla de Patxi Salinas, esta noite, ás 22:50 na TVG.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents