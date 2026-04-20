Ana Peleteiro salta a la televisión: así es el programa de Antena 3 que la atleta gallega estrena esta semana
La deportista ribeirense será una de las siete celebridades que protagonizarán la nueva gran apuesta del canal de Atresmedia
Rodrigo Paz
Pocas personas hay que se atrevan con todo como lo hace la atleta gallega Ana Peleteiro. Lo mismo te gana una medalla en unos Juegos Olímpicos que te monta una cafetería en Ribeira, un gimnasio en A Coruña, se sitúa en el Top 100 Mujeres Líderes de España, te anuncia cremas o te empieza a entretener con un pódcast. Y no lo hace nada mal en este último cometido. Tanto es así, que Antena 3 ha confiado en ella para dar el salto a la televisión.
Y es que la ribeirense Ana Peleteiro será una de las siete celebridades –junto a la cantante Marta Sánchez, el presentador Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista Glòria Serra, el chef Alberto Chicote y la humorista Esperansa Grasia– que nos entretendrán muy pronto en el prime time de Antena 3.
Lo harán en Una fiesta de muerte, programa que desembarcará este sábado en España tras convertirse en la última gran revelación internacional.
¿De qué trata el programa de Antena 3 que protagonizará Ana Peleteiro con otros famosos?
Según detalla Atresmedia, en este nuevo programa, que estará presentado por Àngel Llàcer, los siete famosos que participarán serán invitados a una fiesta exclusiva.
En cada uno de los episodios, que tendrán una duración de 90 minutos y serán autoconclusivos, una de las celebridades será la víctima de un misterioso asesinato a manos de un enmascarado y, tras ello, los supervivientes deberán desvelar la identidad del enigmático criminal.
Solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de cada programa, por lo que Una fiesta de muerte promete tensión, altas dosis de misterio y, sobre todo, diversión.
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- El antiguo concesionario Opel de la Avenida de Madrid será un hotel de 3 estrellas y 132 habitaciones
- Cazan al arrastrero portugués «Coimbra» por presunta pesca ilegal en uno de los caladeros estratégicos de la flota gallega
- La afición del Friburgo se rinde al «aura» de Balaídos y Vigo: «Estuve en muchos estadios y esto es una experiencia 10/10 »
- Un ourensano intenta pasar la ITV con un coche y una caravana vinculados a una estafa sufrida por un riojano
- Bertín Osborne actuará en la Festa do Galo, con María Mera de pregonera
- El Concello de Moaña contrata, por primera vez, un técnico para acelerar las tramitaciones en todos los departamentos
- Un desahucio sin inquilinos en Vigo que se prolongó año y medio: «Se fueron, dejaron de pagar el alquiler pero no pudimos entrar hasta ahora»