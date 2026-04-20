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Ana Peleteiro salta a la televisión: así es el programa de Antena 3 que la atleta gallega estrena esta semana

La deportista ribeirense será una de las siete celebridades que protagonizarán la nueva gran apuesta del canal de Atresmedia

La atleta gallega Ana Peleteiro da el salto a la televisión este sábado con un nuevo programa de Antena 3.

La atleta gallega Ana Peleteiro da el salto a la televisión este sábado con un nuevo programa de Antena 3. / Europa Press

Rodrigo Paz

Santiago

Pocas personas hay que se atrevan con todo como lo hace la atleta gallega Ana Peleteiro. Lo mismo te gana una medalla en unos Juegos Olímpicos que te monta una cafetería en Ribeira, un gimnasio en A Coruña, se sitúa en el Top 100 Mujeres Líderes de España, te anuncia cremas o te empieza a entretener con un pódcast. Y no lo hace nada mal en este último cometido. Tanto es así, que Antena 3 ha confiado en ella para dar el salto a la televisión.

Y es que la ribeirense Ana Peleteiro será una de las siete celebridades –junto a la cantante Marta Sánchez, el presentador Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista Glòria Serra, el chef Alberto Chicote y la humorista Esperansa Grasia– que nos entretendrán muy pronto en el prime time de Antena 3.

Lo harán en Una fiesta de muerte, programa que desembarcará este sábado en España tras convertirse en la última gran revelación internacional.

¿De qué trata el programa de Antena 3 que protagonizará Ana Peleteiro con otros famosos?

Según detalla Atresmedia, en este nuevo programa, que estará presentado por Àngel Llàcer, los siete famosos que participarán serán invitados a una fiesta exclusiva.

El presentador Àngel Llàcer, en el centro, junto a todos los participantes de 'Una fiesta de muerte'.

El presentador Àngel Llàcer, en el centro, junto a todos los participantes de 'Una fiesta de muerte'. / Atresmedia

En cada uno de los episodios, que tendrán una duración de 90 minutos y serán autoconclusivos, una de las celebridades será la víctima de un misterioso asesinato a manos de un enmascarado y, tras ello, los supervivientes deberán desvelar la identidad del enigmático criminal.

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Solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de cada programa, por lo que Una fiesta de muerte promete tensión, altas dosis de misterio y, sobre todo, diversión.

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