Netflix inicia los rodajes de la segunda temporada de la comedia rural gallega ‘Animal’... según Luis Zahera.

El compostelano Luis Zahera es, sin duda, uno de los actores del momento. No hay sarao en el que no se encuentre presente. Recientemente, lo hemos visto, junto a Mario Casas, como agente del CNI retirado en la película de Prime Video Zeta. También, de vuelta al mundo del narcotráfico, en la descarga que a principios de mes realizó en Netflix la esperada segunda temporada de Clanes.

El nuevo espectáculo de Luis Zahera

Pero no solo eso, y es que, esta semana, ha sido el primer artista invitado de El Hormiguero, programa del prime time de Antena 3 presentado por Pablo Motos en el que acercó múltiples anécdotas de su vida, las cuales tiene para aburrir, y promocionó su espectáculo Chungo.

Un proyecto de lo más personal que, tras pasar por varias localidades de Galicia, ahora recorre toda la geografía española con una nueva gira que arrancará el próximo 17 de abril en el Teatro Capitol Gran Vía de Madrid.

Lo cierto es que Luis Zahera tiene trabajo para rato y, en parte, se debe a que, como bien recordó durante su entrevista en El Hormiguero, «tengo que aprender a decir que no, pero me da ansiedad pensar que, cuando pare, no me voy a adaptar a volver a trabajar».

Una «ansiedad» que, como desveló, también le genera el estar muy cerca de cumplir 60 añazos. Eso sí, la edad solo es un número, y más para un actor que, asegura, vive «un momento dulce en el que te coincide todo» en lo profesional.

Lo dejó muy claro en su paso por el programa de Pablo Motos. «Acabo de estrenar Zeta y Clanes, estoy con los monólogos, estoy en El Hormiguero...», señaló el intérprete compostelano, que también dejó un importante detalle que puede que a más de uno se le haya pasado.

Luis Zahera, en la segunda temporada de ‘Clanes’. / Netflix

Luis Zahera habla del inicio de los rodajes de la segunda temporada de ‘Animal’

Ese no es otro que el anuncio del arranque de los rodajes de la segunda temporada de Animal, comedia rural gallega de Netflix ambientada en Santiago y sus alrededores —en zonas como Touro, Ponte Maceira, Arzúa, Teo o Vedra—. «Estoy también con Animal, acabo de arrancar con Animal, que por eso estoy con este look», señaló Luis Zahera.

Unas declaraciones que han sido las únicas de un protagonista de la serie desde que Netflix confirmase, apenas 18 días después del estreno de Animal, allá por el mes de octubre, que la ficción gozaría de una segunda temporada que, desde luego, si nos fijamos en los datos registrados el pasado 2025 solo en España —donde acumuló un total de 14,8 millones de visualizaciones—, se ha ganado a pulso.

Luis Zahera, en una escena de 'Animal', serie de Netflix rodada en Santiago y alrededores. / JAIME OLMEDO/NETFLIX

Búsqueda de figurantes para los rodajes de 'Animal' en Santiago y alrededores

Desde entonces, ni el gigante del streaming ni la productora (Alea Media) han hecho oficial novedad alguna. Sí se ha podido ver, en cambio, la apertura de varios castings, a finales del pasado marzo, en busca de figurantes «residentes en Galicia» para participar en la nueva entrega de una comedia rural que logró cautivar al público a base de humor y retranca mostrando todo tipo de situaciones absurdas y surrealistas a las que veterinarios como Antón —personaje al que Luis Zahera pone cara— tienen que hacer frente debido al excesivo cariño que algunos dueños, no todos, tienen por sus animales de compañía.

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El actor compostelano Luis Zahera y Adrián Viador, en una escena de ‘Animal’, serie de Netflix rodada en Santiago y sus alrededores. / Netflix

Aunque todo sea dicho, los procesos de selección en busca de extras dejaban muy claro que los rodajes de Animal en la comunidad tendrán lugar «el próximo mes de mayo en Santiago y sus alrededores» y, si nos fijamos en las palabras de Luis Zahera, las grabaciones han comenzado antes de la fecha señalada, por lo que es muy posible que, en esta nueva entrega, veamos escenarios más allá de Galicia.