Ni Mondariz ni Ribadavia: este es el pueblo gallego que irá al Grand Prix

El Grand Prix del Verano acaba de desvelar las doce localidades seleccionadas para la nueva edición, que promete ser una de las más ambiciones hasta la fecha. Cuando todo apuntaba a Ribadavia y Mondariz -que ya estaban movilizando a sus vecinos-, finalmente será otra localidad gallega la que participe en el popular concurso de RTVE.

Un total de 1.034 pueblos han sido invitados a participar, de los que solo 83 localidades pasaron a la siguiente fase, quedando finalmente las 12 que competirán.

En este sentido, y con el objetivo de llevar la competición a más lugares de España, el popular concurso televisivo ha ampliado la horquilla a localidades de entre 3.000 a 10.000 habitantes, cuando hasta ahora era de 5.000 a 10.000.

Muros, al Grand Prix

Muros es la localidad que representará finalmente a Galicia en una edición que será "más grande, más participativa y más emocionante", según informan desde prensa de RTVE. Desde el concello gallego han compartido la buena noticia a través de sus redes sociales.

"Este verán será diferente en Muros! Parabéns a todas as persoas que o fixeron posible é a veciñanza en xeral!", han agradecido.

Producido por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), 'El Grand Prix del Verano' regresó a La 1 en 2023 y se convirtió en el mejor estreno del año en televisión. El pasado verano fue de nuevo líder destacado de su franja, con casi 3 millones de espectadores únicos por noche y una media del 12,4% de cuota, a 2.3 puntos sobre la segunda opción.

Fue líder en todos los segmentos de 4 a 64 años, destacando especialmente entre el público infantil, con un gran 28,9%; en 25 a 44 años, con un 23,2%, y en los jóvenes de 13 a 24 años con un 11,3%.

El Grand Prix del Verano pondrá a prueba las habilidades de los vecinos de Muros, tanto en los juegos clásicos del programa como en nuevas pruebas de las que todavía no se conocen más detalles.

Tendremos que estar atentos a las redes del concurso para conocer cuándo veremos a Muros en la pantalla y contra qué localidad se enfrentará.

Las doce localidades

Además de Muros, estas son las otras once localidades escogidas para participar este verano en el Grand Prix:

Altura (Comunidad Valenciana)

(Comunidad Valenciana) Balanegra (Andalucía)

(Andalucía) Blanca (Murcia)

(Murcia) Cantalejo (Castilla y León)

(Castilla y León) Polinyà (Cataluña)

(Cataluña) Pradejón (La Rioja)

(La Rioja) Pravia (Asturias)

(Asturias) Quintanar del Rey (Castilla La Mancha)

(Castilla La Mancha) San Juan de la Rambla (Islas Canarias)

(Islas Canarias) Serranillos del Valle (Comunidad de Madrid)

(Comunidad de Madrid) Zumárraga (País Vasco)

El Grand Prix regresará en verano, siendo una de las tradiciones veraniegas más esperadas. Desde su regreso y por cuarto año consecutivo, Ramón García volverá a ponerse al frente de este clásico de RTVE. ¿Te lo vas a perder?