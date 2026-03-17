Ignacio Rivera, presidente de Estrella Galicia, por primera vez en un plató de televisión: «Cuando empecé vendíamos el 100% en el norte de Galicia, en Vigo pedían 'una turca'»

El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, visitó el plató del Land Rober Máis Show, programa estrella de la Televisión de Galicia. Un hecho que ya es noticia en sí mismo, puesto que el presentador del programa, Roberto Vilar, hizo hincapié en que era la primera vez que el empresario visitaba un estudio televisivo. «É a primeira vez que aparece en televisión», explicaba Vilar. «Esta marca de cervexa é algo máis ca unha empresa. Cando estamos polo mundo e collemos esta cervexa sentímonos máis cerca da casa», añadía para enfatizar el orgullo que le suponía recibir a Rivera.

Tras hacer su aparición, Rivera comenzó explicando el origen de su familia, con la emigración de su bisabuelo a Cuba y México y la creación de la fábrica de hielo antes de la cervexa. «Fixestes ben quitar o xeo, porque se se mistura coa cervexa pódeche pasar como a Cruzcampo», introdujo el presentador, tras lo que preguntó si había lucha entre las diferentes sagas cerveceras. «Hay pique. Algunas familias cerveceras son tradición, pero después en el mercado nos pegamos», respondía Rivera.

Rivera recordó también sus inicios en la compañía previos a la expansión que está viviendo hoy en día. «Cuando entré a trabajar en la compañía vendíamos el 100% en el norte de Galicia. A veces cuando bajaba a Vigo veía que se llamaba 'una turca' y decía que por lo menos la piden, aunque sea una turca. Y después ya cuando empezábamos a abrir mercado en Madrid recuerdo que cuando veía a un tipo tomarse una cerveza yo le invitaba, porque para mí era una cosa espectacular», comentó.

A continuación el presentador quiso saber sobre esa expansión que ha llevado a Estrella Galicia ser una de las marcas más vendidas en España y estar presente en el extranjero. «É verdade que cando contratastes unha empresa para facer a expansión vos recomendou cambiar o nome?», preguntaba Roberto Vilar. «No trabaja ya con nosotros», bromeó Rivera. «Tenéis que poner Estrella en grande y Galicia no, si no va a ser una marca regional», recordaba Rivera que le habían dicho. «Yo dije que los gallegos somos buena gente, nos duchamos todos los días como los demás y no vamos a cambiar la marca», explicaba el presidente de la cervecera.

«La primera es Estrella y la segunda 1906»

Tras esta primera introducción, el programa preparó una prueba para Ignacio Rivera que consistía en tirar una caña. «Isto é unha putada porque como tires mal a caña, este vídeo queda aí para a historia», se reía el presentador. En esta particular competición tanto el conductor como el empresario compitieron a ver quién tiraba la mejor caña, donde Rivera demostró que tiene buenas dotes de camarero.

Ignacio Rivera en el concurso de tiraje de caña / TVG

Vilar quiso saber también los gustos de Rivera. «Cal é para ti a segunda mellor cervexa do mundo?», preguntaba el presentador. «Para mí la primera es Estrella Galicia y la segunda 1906», comentaba entre risas. «Pero dime unha que non sexa das vosas», replicaba. «A mí me gustan mucho las checas», respondía el presidente de Hijos de Rivera.

En un momento de la charla, recordando varias campañas publicitarias, con una intervención de Manuel Manquiña hablando de una de las campañas que hizo para Estrella Galicia, el presentador pregunto qué pasaría si fuese por la calle y se encontrase a Luis Tosar de frente, en referencia a que el actor de Riotorto fue en los últimos años imagen de varias campañas de Voll-Damm. Tras una larga pausa sonriendo Rivera respondía: «Es cuestión de tiempo. Él regresará».

Ignacio Rivera durante la conversación con Roberto Vilar / TVG

Por último, Roberto Vilar extendió la invitación a otros empresarios gallegos. «A última vez que falei con (Amancio) Ortega para intentar convencelo, díxenlle 'os galegos sempre dicimos que estamos moi orgullosos, pero non é sempre así. Fai falta xente que lle foi ben na vida, que triunfou, que puxo o país no mapa, que saia nos medios, que saia aquí e fale con nós para que realmente nos sintamos orgullosos de verdade sen ter complexo de nada'», presumía Vilar. «Nuestro compromiso es Galicia, eso lo tenemos desde hace 120 años», completaba Rivera.

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Su aparición en el programa terminó con otra prueba, un concurso de lanzamiento de jarras de cerveza sobre una barra. «Animo a máis empresarios a que veñan aquí», recogía Ignacio Rivera el guante en su despedida.