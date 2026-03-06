Dani Rovira viaja a Vigo con su nuevo programa 'Al margen de todo' donde Abel Caballero explicó sus decretos sobre la lluvia

“Al margen de todo” es el nuevo late night de Dani Rovira en La 1, producido por RTVE junto a El Terrat. Se presenta como un espacio semanal de humor y conversación, con un tono más calmado y menos pegado a la promoción o a la polémica, y se emite los jueves a las 23:00, después de “La Revuelta”. El programa se estrenó el 26 de febrero de 2026.

En el último programa que se emitió este jueves, Dani Rovira tuvo como invitadas principales a Lolita Flores y Elena Furiase. Además, en esa misma entrega también conversó con la actriz Ana Milán y con la escritora Anabel Vázquez.

Uno de los colaboradores de este espacio es Daniel Fez, que hace las veces de reportero y su función es recorrer distintos puntos del país para buscar historias y personajes singulares que viven, precisamente, “al margen de todo”, con un enfoque desenfadado y humano. Y en esta última entrega, el también humorista viajó a Vigo para analizar en tono cómico el hecho de que haya llovido hasta 60 días seguidos en la urbe olívica.

Entre chascarrillos y encuesta de calle, Fez tuvo un encuentro con el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en el ya emblemático Halo. Curiosamente, ese día no llovió y a eso hizo referencia el regidor gallego: «Controlamos la lluvia. Por ejemplo, hoy que veníais a filmar aquí. Dije yo, 'con Dani aquí, el otro Dani controlando el programa, ¿cómo voy a dejar que llueva?'. Hice el decreto: no llueve. Ahí tienes el sol», explicaba caballero al micro del reportero, mientras señalaba al cielo vigués. Durante la entrevista, el alcalde explicó que aprueba decretos de ese tipo en fechas especiales como en la cabalgata de Reyes, el día del encendido de Navidad, «y todo Vigo lo sabe».