Desirée Vila, de Vigo a los fogones de TVE: arranque brillante en el nuevo concurso de repostería de La 1

La atleta paralímpica viguesa Desirée Vila se ha convertido en una de las protagonistas inesperadas de Top Chef: Dulces y Famosos, el nuevo talent de repostería de Televisión Española presentado por Paula Vázquez. El formato reúne a 12 aspirantes famosos y reparte un premio de 100.000 euros para donar a una ONG elegida por el ganador, con un jurado integrado por Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross.

En la primera entrega, Vila dejó claro que no iba de paseo: se llevó la primera prueba individual gracias a un postre muy personal, un tiramisú con crema de licor de orujo, con el que sorprendió al jurado y elevó el listón de la competición desde el arranque.

Ese debut llegó en una gala marcada por los nervios propios de un estreno y la primera salida del concurso, que en este tipo de formatos funciona como una carrera de fondo: técnica, creatividad y sangre fría, semana a semana.

Segunda semana: trabajo en equipo, susto y “Pastelera Top”

Si la primera gala fue una carta de presentación, la segunda sirvió para consolidar sensaciones. RTVE destaca especialmente su capacidad para trabajar en equipo y su actitud en cocina: en una prueba con caja negra (replicar un postre sin verlo, guiándose por tacto, sabor y olor), el trío en el que participó detectó un error de cantidades en pleno cocinado, pero el jurado valoró el resultado final.

El premio fue mayor: Desirée fue elegida “Pastelera Top Chef” de la semana, un reconocimiento que, además del prestigio, da ventaja estratégica para el siguiente programa. Ella misma resumió el momento con una frase que RTVE recoge como declaración de intenciones: «Vale, pero no te acomodes».

Expulsiones y tensión en las cocinas

El programa, que combina retos individuales y por equipos y culmina con una prueba de eliminación, avanza con expulsiones en cada entrega. RTVE explica que el “Pastelero Top” obtiene un comodín que influye en el juego, mientras el resto pelea por evitar la prueba definitiva.

En este arranque, el concurso ya ha dejado salidas sonadas: la también gallega Marina Castaño, así como Eva Isanta fueron expulsadas en las primeras galas. Y en el episodio más reciente, el actor Mariano Peña abandonó el programa tras una entrega especialmente emocional.

Con apenas tres semanas en emisión, la deportista gallega aparece ya como uno de los perfiles más competitivos: buen arranque técnico, lectura rápida de los retos y una mezcla de serenidad y humor que también subraya RTVE en su seguimiento del programa.

Por ahora, Desirée Vila sigue en concurso y lo hace con un mensaje claro: en Top Chef: Dulces y Famosos no basta con un buen postre; hace falta constancia, y de eso, como buena y disciplinada deportista, la viguesa sabe un rato.

Además de Marina Castaño, ya expulsada, y Vila, la cuota gallega del programa se completa con el músico compostelano Roi Méndez y la presentadora del formato, Paula Vázquez. Completan la nómina de participantes que siguen compitiendo Belén Esteban, Luis Merlo, Ivana Rodríguez, Tote Fernández, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara y Samantha Ballentines.

Este miércoles los famosos vuelven a las cocinas de Top Chef: Dulces y Famosos en una nueva gala de cocinado en la que uno de los nombres aún en liza será expulsado.