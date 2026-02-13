Garbage se suma al programa O Gozo 2026 en su gira de despedida

La mítica banda estadounidense Garbage acaba de confirmar un concierto para el 6 de julio en la Sala Pelícano de A Coruña , dentro de la programación del ciclo O Gozo 2026, que formará parte de su esperada gira de despedida. Este concierto cuenta con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Turismo de Galicia, en el marco de Concertos do Xacobeo.

En su despedida de los escenarios, el grupo liderado por Shirley Manson se embarca en una gira mundial que tendrá 3 únicas actuaciones en España este verano. Tras su primera cita en los Jardines del Botánico de Madrid el 5 de julio, Garbage llegará a A Coruña, antes de cerrar su recorrido en los Jardines de Viveros de Valencia el 8 de julio.

Garbage, la icónica banda de rock de los años 90, es conocida por su capacidad de reinventarse y explorar nuevas dimensiones musicales. Su octavo álbum, “Let All That We Imagine Be The Light”, nació de manera inesperada tras una situación crítica: en agosto de 2024, Shirley Manson, su cantante y líder carismática, sufrió la agravación de una vieja lesión que le impidió continuar con la gira mundial de No Gods No Masters. Durante su recuperación, la banda se volcó en la creación musical desde el estudio, enviándole “pequeños regalos sonoros” que acompañaron a Shirley en su rehabilitación. Esta experiencia de vulnerabilidad y fragilidad influyó en las letras y la sensibilidad del nuevo disco, que refleja la mortalidad, la esperanza y la fuerza de reconocer los miedos.

Las entradas estarán a la venta este lunes, desde las 10.00h, en Livenation.es y Ticketmaster (a partir 45 euros).