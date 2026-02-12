No te vas a creer el cambio físico de uno de los 'Mozos de Arousa' un año después de su bum mediático

Borjamina, nombre con el que se hizo popular Borja Santamaría como integrante de los ya célebres Mozos de Arousa en el concurso televisivo “Reacción en cadena”, ha dado un giro a su día a día sin abandonar del todo los focos.

El joven arousano mantiene su faceta musical como disc jockey, una afición que arrastra desde la adolescencia, y que le ha llevado en los últimos años a participar en citas vinculadas al universo eurovisivo. Entre ellas, el propio Benidorm Fest: Santamaría ha sido uno de los DJs del Euro Club, el espacio paralelo de fiestas del certamen.

Y precisamente en la edición de este año, el líder del trío de concursantes ha hecho acto de presencia con un 'look' que nada tiene que ver con la imagen a la que nos tenía acostumbrados cuando aparecía en la pequeña pantalla junto a su hermano Raúl y su amigo Bruno, en el atril del concurso de Telecinco. Del corte clásico y su pelo moreno, Borjamina ha reaparecido en la escena mediática del festival alicantino con el pelo largo, algo alborotado y unas mechas rubias que más bien apuntaría a un surfero a punto de coger su tabla para tomar las olas en las playas de Benidorm.

El antes y el después de Borjamina. / FDV / Telecinco / Instagram

Personalidad le sobra a este arousano como siempre ha demostrado, sobre todo en su vestir, cuando 'desfilaba' por el plató de Ion Aramendi, quien no dejaba escapar la oportunidad para hacer mención a las extravagantes camisas que, de vez en cuando, estilaba el concursante gallego en el programa.

Fuera de los focos, si hay un proyecto que marca la nueva etapa del mayor de los Santamaría es su apuesta por el comercio cultural en casa. Borjamina ha abierto en Vilagarcía la librería Planeta Mozo, un local concebido como punto de encuentro y programación, con presentaciones, charlas, proyecciones, talleres y actividades lúdicas como torneos de juegos de mesa o concursos. La iniciativa nace con vocación de dinamizar la vida cultural de la ciudad y recoger el testigo del tejido librero local, en un momento en el que el cierre de establecimientos históricos había dejado huella entre lectores y lectoras.

La trayectoria del “Mozo de Arousa” se completa con nuevas incursiones televisivas en Galicia: junto a Bruno Vila, ha dado el salto como presentador en TVG con un formato veraniego ligado a las fiestas populares. Un calendario que resume bien el rumbo de Borjamina tras el concurso: más proyectos, más escenarios y, ahora también, estanterías llenas de libros en su propia villa.