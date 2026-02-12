Rosalía, portada de la edición de primavera de «Vogue» en EE UU

Rosalía es la gran protagonista de la edición especial de primavera de la revista «Vogue» de EE UU, una aparición especialmente significativa al tratarse de la segunda vez que la artista catalana ocupa la portada de la considerada ‘biblia de la moda’. La revelación llega a pocas horas del estreno del videoclip de «Sauvignon Blanc», una de las baladas más destacadas de «Lux», su último disco, cuando se prepara para comenzar su gira y cuando está a punto de estrenarse la tercera temporada de «Euphoria», en la que tendrá un cameo.