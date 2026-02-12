Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Corte A-52 A CañizaCofradías contrra la éolicaInterinos EducaciónPlan Atención PrimariaRescate del ItoitzBarco sospechoso O GroveMuere Severino Escurís
instagramlinkedin

Reinado de la artista española

Rosalía, portada de la edición de primavera de «Vogue» en EE UU

Rosalía, portada de la edición de primavera de «Vogue» en EE UU | EPE

Rosalía, portada de la edición de primavera de «Vogue» en EE UU | EPE

Rosalía es la gran protagonista de la edición especial de primavera de la revista «Vogue» de EE UU, una aparición especialmente significativa al tratarse de la segunda vez que la artista catalana ocupa la portada de la considerada ‘biblia de la moda’. La revelación llega a pocas horas del estreno del videoclip de «Sauvignon Blanc», una de las baladas más destacadas de «Lux», su último disco, cuando se prepara para comenzar su gira y cuando está a punto de estrenarse la tercera temporada de «Euphoria», en la que tendrá un cameo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents