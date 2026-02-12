Muere a los 48 años el actor de «Dawson crece» James Van Der Beek

James Van Der Beek, el carismático actor que interpretó al sensible e inseguro Dawson Leery en la producción estadounidense «Dawson’s Creek» (traducida en España como «Dawson crece»), murió ayer víctima de un cáncer, a los 48 años de edad.

«Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana (de ayer). Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia», informó la esposa del actor estadounidense, Kimberly Van Der Beek, en su cuenta de la red social Instagram. El intérprete empezó su carrera a principios de los 90, pero se hizo famoso gracias a su papel en la serie juvenil, en la que se trataban los primeros amores, problemas sociales y relaciones paternales.