De Argentina a A Coruña: el viaje vital de Rosa, la mujer que soñó con 'Pasapalabra' antes de hacer historia

Rosa ya es historia de Pasapalabra. Detrás de la rapidez mental, el vocabulario enciclopédico y la tensión del Rosco, se esconde una historia humana marcada por la perseverancia y el amor familiar. En un reciente especial tras su victoria, el entorno más cercano de la coruñesa ha desvelado quién es realmente la mujer que ha conquistado a la audiencia.

Tras el emocionante rosco final en el que la coruñesa ganó el premio más alto de la historia del programa, 2.716.000 euros, Antena3 emitió un programa para conocer el lado más personal de Rosa y Manu, visitando Santa Cruz de Oleiros, donde reside la familia de la concursante y la UDC, donde estudió. La propia facultad la felicitó este viernes en redes sociales.

Un sueño compartido: "Entre las dos lo hemos cumplido"

Para entender a Rosa, hay que mirar a sus raíces. Nacida en Argentina y afincada en Galicia desde los 7 años, su historia es la de una familia que lo dejó todo buscando un futuro mejor. Tino y Irma, sus padres, tomaron la "decisión analizada" de cruzar el charco por el bien de sus hijos.

Foto de Rosa de pequeña. / Antena 3

Ese sacrificio forjó el carácter de Rosa. Su hermana Alejandra la define como un "referente", alguien que tuvo que asumir responsabilidades de adulta siendo muy joven tras la mudanza a España. Pero en medio de esa adaptación, había un ritual sagrado: ver Pasapalabra.

Desde los 10 años, Rosa le prometía a su madre: "Cuando tenga 18 años iré". Irma, gran aficionada a los concursos, vio en su hija la capacidad que ella soñaba tener. "Ella vive a través de mí algo que le habría hecho feliz", confiesa Rosa. La emoción de su madre es palpable: "Entre las dos hemos cumplido un sueño. Haber venido de allá y que ella haya logrado esto, me llena de orgullo".

La pandemia como punto de inflexión

Aunque el deseo existía, el paso definitivo tardó en llegar. Fue durante la pandemia, merendando con su madre y su hermana, viendo el programa en silencio, cuando se encendió la bombilla.

Rosa, que trabaja como profesora de español para extranjeros y reside en Barcelona, sentía que no tenía el nivel. Sin embargo, su mentalidad analítica —la misma que elogia Emma Lezcano, antigua profesora de la UDC— transformó el miedo en oportunidad. Se dijo a sí misma: "Lo peor que puede pasar es que acabe con un montón de conocimiento que me hará mejor profesora y persona". Y se lanzó al vacío.

Si algo define el paso de la gallega por el concurso, más allá del premio económico, es la realización personal. Durante el programa especial, Rosa dejó una frase que resume perfectamente su estado vital y que emocionó a todos los presentes: "Cada día que me levanto siento que estoy haciendo exactamente aquello para lo que he nacido. Esa sensación de pertenecer es algo que no tengo casi nunca en mi vida".

Perseverancia pura bajo una apariencia discreta

Quienes la conocen bien, como su amiga Esther o su antigua profesora Emma, coinciden en el perfil de Rosa: introvertida pero valiente, empática y discreta.

Rosa con su profesora Emma Lezcano de la UDC durante su etapa estudiantil / Antena 3

Su hermano Enrique la define con dos palabras: "Perseverancia pura". Desde que visualizaron juntos cómo sería estar en el atril viendo a otros concursantes como Moisés, hasta el duro duelo diario contra Manu, Rosa no ha cambiado. Sigue siendo la niña que leía incansablemente y que miraba la televisión diciéndole a su madre que, algún día, ella estaría ahí dentro.

Hoy, ese "algún día" se ha convertido en una victoria que va mucho más allá del dinero, es el triunfo de una familia que cruzó el océano y de una mujer que encontró su lugar en el mundo gracias al conocimiento.