Ana Peleteiro se abre con Jesús Calleja y habla del trauma de su adopción: «Mi niña interior fue abandonada»

La atleta gallega Ana Peleteiro fue una de las protagonistas del arranque de la nueva temporada de «Universo Calleja» en Telecinco, grabado en la Columbia Británica (Canadá) junto a Santi Millán, Willy Bárcenas y Raúl Pérez.

Más allá de la aventura, con llegada en helicóptero al entorno de Whistler y retos de altura, la deportista de Ribeira dejó uno de los momentos más íntimos del episodio al sincerarse con Jesús Calleja sobre su historia personal.

Peleteiro explicó que fue adoptada a los dos días de nacer y que su madre biológica, una joven gallega, pidió como condición que nadie de su familia la adoptase. En ese proceso, desveló, una primera familia descartó acogerla «puesto que era una niña mestiza».

En la conversación, la triplista puso el foco en la huella emocional de aquel episodio: «No tengo trauma por ser adoptada, pero sí por ser abandonada», y resumió ese sentimiento en una frase que marcó la entrevista: «Mi niña interior fue abandonada y eso siempre va a formar parte de mí».

El programa, que abrió temporada el martes 3 de febrero a partir de las 23.00 horas, inicia así un nuevo recorrido de viajes y confesiones con Canadá como primer destino, antes de pasar por China y Maldivas.