Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta Naranja PontevedraParques Eólicos MarinosOposiciones Educación GaliciaTripulación Novo RuivoApertura Gimnasio VigoMercado Invierno Celta
instagramlinkedin

Ana Peleteiro se abre con Jesús Calleja y habla del trauma de su adopción: «Mi niña interior fue abandonada»

La triplista gallega, invitada en el estreno de Universo Calleja en Canadá, relata que una primera familia rechazó adoptarla «por ser mestiza» y revive cómo afrontó ese sentimiento de abandono

Ana Peleteiro.

Ana Peleteiro. / Mediaset Infinity

M. C.

La atleta gallega Ana Peleteiro fue una de las protagonistas del arranque de la nueva temporada de «Universo Calleja» en Telecinco, grabado en la Columbia Británica (Canadá) junto a Santi Millán, Willy Bárcenas y Raúl Pérez.

Más allá de la aventura, con llegada en helicóptero al entorno de Whistler y retos de altura, la deportista de Ribeira dejó uno de los momentos más íntimos del episodio al sincerarse con Jesús Calleja sobre su historia personal.

Peleteiro explicó que fue adoptada a los dos días de nacer y que su madre biológica, una joven gallega, pidió como condición que nadie de su familia la adoptase. En ese proceso, desveló, una primera familia descartó acogerla «puesto que era una niña mestiza».

En la conversación, la triplista puso el foco en la huella emocional de aquel episodio: «No tengo trauma por ser adoptada, pero sí por ser abandonada», y resumió ese sentimiento en una frase que marcó la entrevista: «Mi niña interior fue abandonada y eso siempre va a formar parte de mí».

Noticias relacionadas y más

El programa, que abrió temporada el martes 3 de febrero a partir de las 23.00 horas, inicia así un nuevo recorrido de viajes y confesiones con Canadá como primer destino, antes de pasar por China y Maldivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents