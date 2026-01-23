Oliver Laxe sorprende a Broncano con su dieta después de las nominaciones a los Oscar: «Voy a empezar a comer lentejas»

Oliver Laxe se pasó anoche por La Revuelta en lo que fue un día lleno de emociones para el cineasta gallego. Antes de dejar una entrevista con David Broncano cargada de respuestas sorprendentes, Laxe celebraba la doble nominación a los Oscar de Sirat.

Con la nominación al Oscar a mejor película internacional, Oliver Laxe logra ser el primer director gallego en optar a la estatuilla. Además, el largometraje optará al Oscar a mejor sonido para las técnicas Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas.

El estilo particular de Laxe, con respuestas sinceras e inesperadas, dio pie a que el director hablase de su vida personal e incluso sobre particular idea alrededor de las lentejas.

«Voy a empezar a comer lentejas»

Broncano no dejó pasar la oportunidad de hacerle sus clásicas preguntas personales. A la hora de hablar de relaciones sexuales, Laxe salió con una de las respuestas más inesperadas de la noche: «Las lentejas son anafrodisíacas, te bajan la libido».

Después llegó la explicación. El cineasta contó que se encuentra en un momento muy intenso a nivel emocional y mental con toda la vorágine de que ha rodeado al lanzamiento de Sirat y sus múltiples nominaciones nacionales e internacionales.

En un apartado más personal, Laxe no dudó a la hora de exponer su situación sentimental en la televisión. Explicó que «lamentablemente» no tiene pareja en la actualidad y no se trata de una situación buscada, sino de algo derivado del ritmo tan exigente que le exige su carrera.

Otro de los grandes momentos de la noche llegó cuando le regaló una bolla de pan al presentador, uno de los productos más populares de la zona en la que vive: los Ancares.